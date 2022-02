Koszykówka. Trener Marek Łukomski odchodzi z PGE Spójni

Po wtorkowej porażce PGE Spójni Stargard z Eneą Zastalem BC Zielona Góra 64:106 stargardzki klub rozwiązał kontrakt z trenerem Markiem Łukomskim za porozumieniem stron.

Stargardzki klub w środę po południu poinformował na faceboku, że szczeciński szkoleniowiec oddał się do dyspozycji zarządu. Po środowych rozmowach podjęto decyzję o rozwiązaniu kontraktu za porozumieniem stron. Łukomski pracował w Spójni Stargard SSA od 10 stycznia 2021 roku. W poprzednim sezonie zasadniczym w ostatnich 10 meczach pod jego przewodnictwem stargardzki zespół uzyskał 7 zwycięstw, co dało awans do rundy play-off. Również w tamtym sezonie uzyskał wielki sukces klubu jakim był awans do ścisłego finału Pucharu Polski. W bieżącym sezonie drużyna kierowana przez Łukomskiego wygrała 8 meczów i doznała 12 porażek. W związku z tym, że ostatnie wyniki meczów nie były satysfakcjonujące, podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron.

Spójnia obecnie zajmuje 13. pozycję w Energa Basket Lidze, a następne spotkanie stargardzian odbędzie się już w piątek w Radomiu z tamtejszym HydroTruckiem.

(oprac. mij)