Koszykówka. Transfer Kinga i puchar prezydenta

W sobotę i w niedzielę w Netto Arenie będą spore koszykarskie emocje w towarzyskim wydaniu, bo na międzynarodowy turniej koszykarzy o Puchar Prezydenta Miasta Szczecina do grodu Gryfa przyjadą dwa niemieckie zespoły, Basketball Löwen Braunschweig oraz Rasta Vechta, a ponadto pojawi się Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz, zaś stawkę uzupełni szczeciński King, który we wtorek w sparingu zamkniętym dla kibiców pokonał MKKS Żak Koszalin 93:74, występując w składzie: Mazurczak 20, Meier 15, Matczak 13, Borowski 11, Eads 11, Cuthbertson 11, Wiśniewski 8, Żmudzki, Rosiński, Kicki i Kołodziej.

Zespół Basketball Löwen Braunschweig pokonał ostatnio u siebie w sparingu PGE Spójnię Stargard 102:81, a w swej drugiej grze kontrolnej w Niemczech stargardzianie wygrali z BG Göttingen 86:85.

Praktycznie tuż przed weekendowym turniejem Wilki Morskie pozyskały kolejnego doświadczonego gracza, 26-letniego Amerykanina Jareda Wilsona-Frama, który mierzy 196 centymetrów wzrostu i może występować na pozycjach od 1 do 3. W sezonie 2022/2023 będzie on reprezentował barwy Kinga w Energa Basket Lidze i lidze ENBL.

- Dołącza do nas zawodnik, który ostatni sezon spędził w G-League, na zapleczu ligi NBA - mówi trener Kinga Arkadiusz Miłoszewski. - Szukaliśmy koszykarza, który będzie multipozycyjny. Oczywiście jego nominalną pozycją w naszym zespole będzie pozycja numer dwa, ale z powodzeniem może grać na pozycjach od 1 do 3. Jego uniwersalność na pewno bardzo nam pomogła w wyborze tego zawodnika. Bardzo dobrze rzuca za trzy punkty. Bardzo dobrze gra pick'n'rolla. Jest bardzo silny fizycznie i wysoki. To będzie bardzo pomocny zawodnik. Jesteśmy w stałym kontakcie. On zna swoją rolę, wie czego się spodziewać i wszystko zaakceptował. Cieszymy się, że taki koszykarz lada moment wyląduje w Szczecinie! (mij)