Koszykówka. Stacy Davis w Kingu

Grający w Energa Basket Lidze King Szczecin pozyskał amerykańskiego koszykarza, skrzydłowego Stacy Davisa, który urodził się w 1994 r., mierzy 198 cm i pochodzi z San Diego w stanie Kalifornia. Jest absolwentem Uniwersytetu Pepperdine.

Minione rozgrywki spędził w szeregach węgierskiej Alby Fehervar. Swoją profesjonalną karierę zaczął w ukraińskiej ekstraklasie w SK Czerkasy Monkeys, potem przeniósł się do francuskiego STB Le Havre (Pro B). Kolejne rozgrywki spędził w barwach słowackiego BC Prievidza, a następnie przeniósł się do Finlandii do BC Nokia.

- Stacy to zawodnik, którego potrzebowaliśmy w naszym zespole - powiedział Rolandas Jarutis, trener Kinga.- Może występować na dwóch pozycjach: niskiego i silnego skrzydłowego. Może rozciągać grę. Jest dobry w grze jeden na jednego. Grając na pozycji numer trzy wciąż może dużo zbierać, wspomagać zespół w grze pod koszem i w obronie.

(oprac. mij)