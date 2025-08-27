Koszykówka. PGE Spójnia zamknęła skład

Młodzi zawodnicy pozyskani przez Spójnię będą grali u boku doświadczonego Pawła Kikowskiego. Fot. Ryszard PAKIESER

PGE Spójnia zakontraktowała czterech kolejnych zawodników i zamknęła skład na nowy sezon. Ekipa ze Stargardu po spadku z Orlen Basket Ligi rywalizować będzie w nowym sezonie na parkietach I ligi.

Przed kilkoma tygodniami w Stargardzie była jeszcze nadzieja na powrót do elity tylnymi drzwiami. Kłopoty Stali Ostrów sprawiły, że prowadzone były zaawansowane rozmowy w sprawie przejęcia miejsca byłych mistrzów Polski w Orlen Basket Lidze. Ostatecznie temat upadł, bo Stal będzie nadal grać w ekstraklasie.

Nowy trener PGE Spójni Marek Popiołek kompletuje tymczasem skład, który ma walczyć o powrót do Orlen Basket Ligi. Jego ważnym ogniwem może być zakontraktowany pozyskany jako ostatni Ilja Gromovs. 31-letni center pochodzący z Rygi, mierzy 211 cm wzrostu. Ostatni sezon spędził w słowackiej ekstralidze. Reprezentując barwy Spišskí Rytieri notował średnio 10,8 punktu oraz 9,1 zbiórki na mecz. Łotysz ma za sobą również występy w europejskich pucharach – rozegrał 12 spotkań w Basketball Champions League w barwach VEF Ryga.

Do drużyny PGE Spójni Stargard dołącza Paweł Kopycki. Mierzący 204 cm 25-latek do Stargardu przenosi się z pierwszoligowego Żaka Koszalin, gdzie w sezonie 2024/2025 rozegrał 34 spotkania w 1. Lidze, notując średnio

3,4 punktu, 2,6 zbiórki na mecz. Wcześniej zawodnik reprezentował barwy Dzików Warszawa, Decki Pelplin i Astorii Bydgoszcz, pokazując się jako solidny gracz strefy podkoszowej, który potrafi walczyć o każdą piłkę.

Strefę podkoszową Spójni wzmacnia także Aleksander Jęch. Ten mierzący 216 cm center 20-latek uznawany za jednego z najbardziej perspektywicznych młodych koszykarzy w Polsce. Latem 2025 roku podpisał długoterminowy kontrakt z Treflem Sopot, a najbliższy sezon spędzi na wypożyczeniu w PGE Spójni Stargard. W ostatnich sezonach Jęch reprezentował barwy Trefla Sopot. Grał zarówno w rezerwach tego klubu w 2. lidze, jak i w pierwszoligowym Bears Uniwersytet Gdański. W minionym sezonie w I lidze notował średnio 6,3 punktu i 1,9 bloku na mecz w 1. lidze, wielokrotnie udowadniając swoje umiejętności w grze obronnej.

Spójnia pozyskała także nowego rozgrywającego. Do zespołu dołącza Wiktor Rajewicz, który ostatnio reprezentował barwy MKS-u Dąbrowa Górnicza. Pochodzący z Zielonej Góry koszykarz ma w dorobku 59 spotkań na parkietach ekstraklasy, a jego mocną stroną są rzuty z dystansu. W poprzednim sezonie w Orlen Basket Lidze miał blisko 43-procentową skuteczność rzutów za trzy punkty.

– Cieszę się, że mogę dołączyć do PGE Spójni Stargard. To dla mnie nowe wyzwanie i szansa na rozwój. Chcę wnosić do drużyny energię, dynamikę i pełne zaangażowanie w każdy mecz – mówi Wiktor Rajewicz.

Do sztabu szkoleniowego PGE Spójni dołączył Michał Trypuć, który będzie pełnił funkcję asystenta Marka Popiołka oraz kontynuował pracę jako koordynator Akademii PGE Spójni Stargard.

Szkoleniowiec jest doskonale znaną postacią w lokalnym i krajowym środowisku koszykarskim. Grał w Spójni jako zawodnik, a od 15 lat jest trenerem. Posiada licencję trenerską A oraz bogate doświadczenie w pracy zarówno z młodymi talentami, jak i drużynami seniorskimi. W przeszłości miał już epizod w sztabie PGE Spójni w rozgrywkach Energa Basket Ligi, będąc asystentem Jacka Winnickiego i Macieja Raczyńskiego. Ostatnie sezony spędził jako szkoleniowiec Akademii Koszykówki Spójni Stargard.

(woj)