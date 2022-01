Koszykówka. Powołania dla Schenka i Matczaka

Trener reprezentacji Polski, Igor Milicić w szeroki skład reprezentacji Polski na najbliższe spotkania kwalifikacyjne do mistrzostw świata z Estonii. Znaleźli się w nim Jakub Schenk i Filip Matczak. Pierwszy mecz z Estonią zaplanowano 25 lutego w Tallinnie, a następny reprezentacja trzy dni później w Polsce.

- Do szerokiego składu kadry w tym okienku, po konsultacji z całym sztabem szkoleniowym, postanowiliśmy dołączyć kilku bardziej doświadczonych zawodników. Już wcześniej sygnalizowałem, że nie wykluczam powołania tych graczy, gdy reprezentacja będzie ich potrzebowała. Ponadto, trudna sytuacja związana z pandemią koronawirusa sprawia, że musimy być gotowi na nieobecność niektórych koszykarzy. Przed nami niezwykle ważne spotkania przeciwko Estonii. Liczymy w nich na zwycięstwa, które pomogą nam w awansie do drugiej fazy grupowej kwalifikacji do mistrzostw świata - mówi trener Igor Milicić.

Filip Matczak od początku sezonu prezentuje równą formą, a jego dyspozycja jeszcze wystrzeliła w ostatnich tygodniach, gdy King z powodów kłopotów kadrowych musiał walczyć o ligowe punkty w mocno okrojonym składzie. W ostatnich meczach z Polskim Cukrem i Zastalem Zielona Góra zdobył 37 punktów, grając z blisko 60-procentową skutecznością.

Jakub Schenk, który zagrał już w ostatnich reprezentacyjnych meczach eliminacji mistrzostw świat, jest obok Jarosława Zyskowskiego i Arona Cela najskuteczniejszym Polakiem w rozgrywkach. Rozgrywający Kinga leczy jednak kontuzję łydki, której nabawił się na początku stycznia w meczu z Polskim Cukrem. Rokowania są jednak dobre i w lutym Jakub Schenk powinien być już gotowy do gry w klubie i kadrze.

