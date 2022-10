Koszykówka. PGE Spójnia wygrywa w ostatniej akcji

Koszykarze PGE Spójni wygrali inauguracyjny mecz Energa Basket Ligi przed własną publicznością. Zwycięstwo, w dramatyczny spotkaniu, stargardzianie zapewnili sobie w ostatniej akcji, w której równo z końcową syreną celny rzut oddał Jordan Mathews.

PGE Spójnia Stargard - Astoria Bydgoszcz 73:72 (17:13, 15:31, 23:11, 18:17)

Spójnia: Shawn Jones 15, Karol Gruszecki 12, Krzysztof Sulima 12, Isiah Brown 11, Jordan Mathews 9, Brody Clarke 7, Paweł Kikowski 5, Tomasz Śnieg 2, Adam Brenk 0, Dominik Grudziński 0.

- Chciałbym podziękować naszym kibicom za cały doping. Normalnie nie lubię takich meczów, bo to jest niedobre dla zdrowia, ale może dla kibiców najlepsze. Jest nadal dużo miejsca na poprawę. Najważniejsze dla nas, że wygraliśmy. Pierwsza połowa w ogóle mi się nie podobała. W drugiej kwarcie nie graliśmy koszykówki, którą chcemy i możemy grać. W drugiej połowie walczyliśmy, graliśmy razem. Po pierwszej celnej "trójce" znaleźliśmy nasz rytm. Ostatni rzut Jordana był super i dał nam ten wynik - komentował po meczu trener PGE Spójni Stargard Sebastian Machowski.



Samo spotkanie miało bardzo zmienny przebieg. Po 10 minutach było 17:13 dla stargardzian, ale już na długą przerwę goście schodzili z przewagą 12 punktów. Na początku III kwarty Astoria powiększyła przewagę do 14 oczek, ale PGE Spójnia potrzebowała zaledwie 7 minut, aby odrobić straty. W finałowej kwarcie stargardzianie odskoczyli na 7 punktów, ale w ostatnich sekundach Polanco i Muszyński zdołali wyprowadzić Astorię na prowadzenie. Stargardzianie mieli sekundę na decydującą akcję. Piłka wprost z autu powędrowała do Mathewsa. Amerykanin od razu oddał rzut i piłka równo z końcową syreną wpadła do kosza. Bohater meczu ze szczęścia zrobił rundę wokół parkietu, a sędziowie sprawdzali jeszcze zapis wideo ostatniej akcji. Potwierdzili, że punkty zostały zdobyte prawidłowo i cała hala mogła cieszyć się z pierwszej wygranej PGE Spójni w sezonie.

Sukces stargardzianie odnieśli mimo zaledwie 41-procentowej skuteczności z gry i jednym na 14 prób celnym rzucie z 3 punkty. (woj)