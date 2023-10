Koszykówka. Mistrz Polski triumfuje w Gdyni

Fot. Ryszard Pakieser

King Szczecin po raz trzeci w sezonie Orlen Basket Ligi zdobył ponad 100 punktów i dzięki świetnej czwartej kwarcie pokonał w Gdyni Arkę.

Arka Gdynia - King Szczecin 84:103 (23:21, 19:20, 17:26, 25:36)

King: Cuthbertson 26, Woodson 16, Mazurczak 14, Dunn 13, Meier 7, Udeze 7, Borowski 6, Nowakowski 6, Łabinowicz 3, Samiec 3, Żmudzki 2.

Początek spotkania przebiegał pod dyktando gospodarzy, którzy przez 20 minut praktycznie nie oddawali prowadzenia. W Arce dobrze spisywali się Żołnierewicz i Pluta. W Kingu od początku aktywny był Cuthbertson. To po jego trafieniu mistrzowie Polski wyszli na prowadzenie w III kwarcie. Po trójce Borowskiego przewaga wzrosła do siedmiu punktów. Decydująca kwarta była już popisem Kinga. Po trafieniach Mazurczaka i Meiera przewaga wrosła do kilkunastu punktów. Od tego momentu szczecinianie całkowicie kontrolowali wydarzenia na parkiecie.

Ośmiu graczy Kinga zakończyło mecz w Gdyni z ponad 50-procentową skutecznością. Najlepszym graczem gości był Cuthbertson. Jego 26 punktów to drugi indywidualny wynik w tegorocznych rozgrywkach, a 9 zbiórek to rekord sezonu. Siedem asyst dołożył Mazurczak.

(woj)