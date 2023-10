Koszykówka. Mazurczak w „piątce" kolejki

Andrzej Mazurczak jest najlepiej podającym zawodnikiem ligi. Fot. Ryszard Pakieser

Andrzej Mazurczak od początku sezonu imponuje formą w Orlen Basket Lidze. Po czterech kolejkach jest liderem klasyfikacji najlepiej podających ligi, a po ostatnim występie we Wrocławiu został wybrany do „piątki" kolejki OBL.

W szlagierowym starcie finalistów poprzedniego sezonu we Wrocławiu King pokonał Śląsk 83:60 i walnie przyczynił się do tego rozgrywający szczecinian. Andrzej Mazurczak był obok Darryla Woodsona najskuteczniejszym graczem meczu. Trafił 7 z 11 rzutów z gry i zakończył spotkanie z dorobkiem 18 punktów. Dołożył do tego siedem zbiórek, trzy przechwyty i dwie zbiórki. Miał dwie celne „trójki", blisko 67-procentową skuteczność z gry i bezbłędnie egzekwował osobiste.

Od początku sezonu Mazurczyk jest najlepiej podającym zawodnikiem ligi. Rekordowe 12 asyst zanotował w meczu z GTK Gliwice, a najmniej 5 miał w inauguracyjnym meczu z Treflem. Rozgrywający Kinga na koncie ma już 36 podań, po których zdobyto punkty i najlepszą w lidze średnią 9 asyst na mecz. O tym, jak ważny jest Andrzej Mazurczyk w układance trenera Arkadiusza Miłoszewskiego świadczą blisko 32 minuty spędzane średnio na parkiecie w każdym meczu. Drugi w tym zestawieniu gracz Kinga Zac Cuthbertson gra średnio o ponad 6 minut krócej.

W klasyfikacji snajperów ligi od początku sezonu lideruje gracz PGE Spójni Devon Daniels. Obecnie ma na koncie już 85 punktów. Swoją średnią 21,25 punktów na mecz wyśrubował dzięki 32 punktom na inaugurację w Słupsku, ale też w żadnym z trzech kolejnych spotkań nie zszedł poniżej 15 oczek. Siódmy w klasyfikacji strzelców jest Zac Cuthberston (68 punktów), a od czołowej dziesiątki dobijają się dwaj kolejni gracze Kinga - Derryl Woodson i Morris Udeze (obaj zdobyli po 66 punktów). Woodson oddał w tym sezonie najwięcej 15 celnych „trójek" w lidze a Morris Udeze jednym z trzech koszykarzy najczęściej wykorzystujących osobiste.

Po pucharowych występach w Lidze Mistrzów i Eurocupie koszykarz Kinga już w piątek powalczą o kolejne zwycięstwo w Orlen Basket Lidze w Gdyni z Arką, a PGE Spójnia w niedzielę podejmować będą Twarde Pierniki Toruń. Obie zachodniopomorskie drużyny mogą po tych spotkaniach awansować na pozycję lidera rozgrywek. ©℗

(woj)