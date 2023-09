Koszykówka. Mistrz Polski na dwa tygodnie przed sezonem. Wygrane sparingi i rozwiązany kontrakt

Andrzej Mazurczak świetnie spisuje się w meczach sparingowych Fot. Ryszard Pakieser

Koszykarze Kinga intensywnie przygotowują się do nowego sezonu. Mistrz Polski rozegrał w weekend dwa mecze sparingowe z Arkę Gdynia wygrywając 91:80 i 90:84. Swoją obecność w drużynie mocną zaakcentował nowy środowy Morris Udeze zdobywając w dwóch meczach 30 punktów i notując 23 zbiórki.

W statystykach pojedynków z Arką dobrze wypadli dwaj podstawowi koszykarze Kinga poprzedniego sezonu. Zac Cuthberston zdobył łącznie 35 punktów, a Andrzej Mazurczak zaliczył 29 punktów i 18 asyst. Tony Meier dorzucił kolejne 28 punktów.

W spotkaniach z Arką zagrał zakontraktowany po koniec sierpnia Will Richardson. Zawodnik, który miał być zmiennikiem Andrzeja Mazurczaka na rozegraniu i pełnić podobną rolę co George Hamilton w poprzednim sezonie, nie przekonał do siebie trenerów Kinga i klub już po kilku dniach pobytu w Polsce rozwiązał z nim kontrakt. Szczeciński klub szuka nowego kandydata na tę pozycję.

King ma za sobą w ostatnich tygodniach trzy sparingi i wszystkie wygrał. W weekend formę mistrzów Polski będzie można po raz pierwszy zobaczyć na żywo w akcji w Netto Arenie. Podczas memoriału Romana Wysockiego sprawdzą PGE Spójnia oraz pierwszoligowe ekipy Żaka Koszalin i Kotwicy Kołobrzeg.

Przed inauguracją sezonu, którą będzie mecz o Superpuchar Polski z Treflem Sopot (20 września w Sosnowcu) King wystąpi jeszcze w silnie obsadzonym turnieju we Wrocławiu.

(woj)