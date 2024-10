Koszykówka. Matczak wraca do gry

Filip Matczak wraca do klubu, w którym debiutował w ekstraklasie. Fot. Ryszard PAKIESER

Po kilkumiesięcznej, pełnej zwrotów akcji historii, Filip Matczak wraca na koszykarskie parkiety Orlen Basket Ligi. Olimpijczyk z Paryża w koszykówce 3x3 podpisał właśnie kontrakt z Zastalem Zielona Góra.

Dla Filipa Matczaka ostatnie miesiące były bardzo burzliwe. W końcówce sezonu 2023/2024 zawodnik Kinga został wypożyczony do Arki, gdzie spędził ostatnie miesiące rozgrywek. Później z reprezentacją Polski 3x3 bez sukcesów wystąpił na igrzyskach olimpijskich. Po powrocie z Paryża koszykarz nie rozpoczął z Kingiem przygotowań do nowego sezonu. Jego agent podważał ważność kontraktu ze szczecińskim klubem. Sprawa trafiła do międzynarodowej federacji FIBA, która orzekła, że kontrakt zawodnika z Kingiem jest obowiązujący. Kilka dni później obie strony polubownie rozwiązały umowę i Matczak stał się wolnym koszykarzem. Łączono, go już wówczas z kilkoma klubami Orlen Basket Ligi, m.in. jego byłą Spójnią Stargard, ale olimpijczyk z Paryża wybrał inny kierunek. Trafił do Zastalu Zielona Góra i od razu wskoczył do składu na czwartkowy mecz z Polskim Cukrem Toruń.

To właśnie w Zielonej Górze Filip Matczak debiutował w ekstraklasie w sezonie 2011/2012. W późniejszych latach w Zastalu spędził jeszcze cztery kolejne sezony. Potem miał m.in. roczną przygodę z PGE Spójnia, a ostatnie trzy lata był związany z Kingiem. ©℗

(woj)