Koszykówka. Marek Łukomski wraca do Energa Basket Ligi

Marek Łukomski po kilkumiesięcznej przerwie wraca na ławkę trenerską w Energa Basket Lidze. Pochodzący ze Szczecina szkoleniowiec podpisał kontrakt z beniaminkiem z Łańcuta. W ekipie Sokoła zastąpił Radosława Soję.

Dla Marka Łukomskiego będzie to już szósty w karierze klub w koszykarskiej ekstraklasie. Jako samodzielny trener debiutował w Kingu Szczecin i już w pierwszym sezonie awansował do play-off. Potem prowadził Czarnych Słupsk, AZS Koszalin i Polpharmę Starogard Gdański. W styczniu 2021 został szkoleniowcem PGE Spójni, z którą awansował do finału Pucharu Polski. Posadę w Stargardzie szczeciński szkoleniowiec stracił w lutym. Latem zdecydował się przyjąć ofertę z Ogniwa Szczecin, które poprowadził w 9 meczach drugoligowych rozgrywek.

W Sokole Marek Łukomski zadebiutuje 4 grudnia w meczu wyjazdowym w Sopocie. 30 grudnia zawita natomiast z beniaminkiem do Stargardu na mecz ze swoim byłym klubem ekstraklasy PGE Spójnią.

