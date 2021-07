Koszykówka. Kostrzewski w Starcie

Po dwóch sezonach spędzonych w Stargardzie Mateusz Kostrzewski przenosi się do Startu Lublin, gdzie w nowym sezonie zagra u boku innych byłych koszykarzy Spójni Tweety Carttera i Jimmie Taylora.

Mateusz Kostrzewski byłą w minionym sezonie trzecim strzelcem PGE Spójni i najskuteczniejszym z Polaków. Zdobył 345 punktów mając blisko 48-procentową skuteczność z gry. W Stargardzie otrzymał propozycję przedłużenia kontraktu, ale strony nie doszły do porozumienia w kwestiach finansowych. Długo trwały również negocjacje ze Startem, ale zawodnik ostatecznie podpisał kontrakt.

Wcześniej klub ogłosił pozyskanie rozgrywającego Tweety Cartera i środkowego Jimmie Taylora. Amerykanie wracają do Startu po rocznej przerwie. Carter ostatni sezon spędził w Portugalii, a Tylor we Francji. Wcześniej obaj reprezentowali barwy PGE Spójni i w jej pierwszym sezonie po powrocie do ekstraklasy mieli ogromny udział w utrzymaniu drużyny w elicie.

Zawodnikiem Startu w nowym sezonie pozostanie także znany w Szczecinie Thomas Davis, który z Kinga do Lublina przeniósł się w styczniu tego roku.

