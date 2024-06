Koszykówka. King świętował wicemistrzostwo

Fot: Ryszard PAKIESER

Koszykarze Kinga wraz z kibicami świętowali we wtorek wicemistrzostwo Polski. To drugi z rzędu medal szczecińskiego klubu. Przed rokiem byli mistrzami kraju, w tym sezonie musieli zadowolić się srebrem. Finałowa seria z Treflem dostarczyła jednak olbrzymich emocji i zakończyła się sukcesem Trefla Sopot dopiero w decydującym 7 spotkaniu.

Na trybunach Netto Arena zasiadło we wtorek kilkuset kibiców, którzy gorąco przywitali wicemistrzów Polski. Zawodnicy i trenerzy opowiadali o swoich wrażeniach po zakończonym srebrem sezonie. Specjalne premie dla zawodników wręczył też, wspierający Kinga przez cały sezon znany szczeciński przedsiębiorca z branży developerskiej Lesław Siemaszko. Później rozpoczęła się sesja zdjęciowa z kibicami. Wspólne zdjęcia i autografy zawodnicy oraz trenerzy rozdawali przez ponad godzinę.

Z boku całej uroczystości przyglądał się właściciel i sponsor klubu Krzysztof Król. Nie przeszkodziło to jednak kibicom wypatrzyć prezesa. Fani podchodzili do Krzysztofa Króla i gratulowali mu zbudowania najbardziej utytułowanego szczecińskiego klubu ostatnich lat.

Świętowanie wicemistrzostwa Polski było dla koszykarzy Kinga ostatnim akcentem sezonu. Niektórzy ze szczecińskich graczy odbiorą jeszcze w środowy wieczór w Warszawie nagrody indywidualne na gali Orlen Basket Ligi. Andrzej Mazurczak i Przemysła Żołnierewicz tego samego dnia dołączą do kadry narodowej przygotowującej się do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich. Trenerzy Arkadiusz Miłoszewski i Maciej Majcherek w najbliższych dniach przejmą kadrę U20, którą wkrótce poprowadzą na mistrzostwach Europy (woj)