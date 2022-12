Koszykówka. King niepokonany w ENBL

Trwa wspaniała passa koszykarzy Kinga na europejskiej Arenie. We wtorkowy wieczór szczeciński zespół rozegrał trzecie spotkanie w rozgrywkach ENBL i odniósł trzecie zwycięstwo. Na turnieju w czeskim Brnie podopieczni trenera Arkadiusza Miłoszewskiego rozbili Stal Ostrów.

King Szczecin - Stal Ostrów 72:56 (18:5, 23:21, 10:18, 21:12)

King: Eads 20, Borowski 12, Meier 11, Mazurczak 8, Brown 7, Kostrzewski 4, Szymański 3, Matczak 3, Żmudzki 2, Wiśniewski 0.

James Eads był bohaterem trzeciego meczu szczecinian w europejskich rozgrywkach ENBL. Relację z meczu ze Stalą na oficjalnej stronie internetowej rozgrywek zatytułowano „Urodzony, by być królem" i po meczu amerykański skrzydłowy rzeczywiście zasłużył na wyróżnienie. Eads był najskuteczniejszym graczem meczu. W 20 minut spędzone na parkiecie zdobył 20 punktów, trafiając 8 z 10 rzutów. Co ciekawe 14 punktów koszykarz zdobył w IV kwarcie. To był też najlepszy występ Eadsa od początku sezonu w Kingu. W Energa Basket Lidze rekordowe osiągnięcia koszykarza to raptem 12 punktów.

Mecz ze Stalą był od początku pod kontrolą Kinga. Ekipa z Ostrowa swoje szanse na końcowy sukces przekreśliła w fatalnej I kwarcie, kiedy to zdobyła zaledwie 5 punktów. Stal poderwała się do walki w III kwarcie, ale odrobiła tylko część strat. King za sprawę Eadsa dobił rywali w decydującej odsłonie. W Stali najlepszym graczem były był zawodnik szczecińskiej drużyny Mateusz Zębski, który zdobył 13 punktów, zagrał z 75-procentową skutecznością i zabrał trzy piłki.©℗

(woj)