Koszykówka. King bez Dorsey-Walkera

Sherron Dorsey-Walker mimo ważnego kontraktu z Kingiem na najbliższy sezon nie zagra w Szczecinie. Amerykanin przenosi się do innego klub Energa Basket Ligi Startu Lublin.

Jeszcze w trakcie sezonu 2021/2022 Sherron Dorsey-Walker podpisał nowy kontrakt z Kingiem, który związał go z Wilkami Morskimi na rozgrywki Energa Basket Ligi 2022/2023. Amerykanin w swojej umowie posiadał jednak klauzulę wykupu. Z opcji tej skorzystał zawodnik i jego nowy klub Start Lublin.

- Na pewno szkoda, że taki zawodnik, jak Sherron opuszcza nasz zespół. To przede wszystkim świetny człowiek. Poświęcił dla naszego zespołu swoje zdrowie, bo wszyscy wiemy, że grał z kontuzją, co pozwoliło nam dokończyć sezon. Za to będziemy mu wdzięczni. Teraz zmienia klub, a my musimy to uszanować – mówi trener Kinga Arkadiusz Miłoszewski

Sherron Dorsey-Walker zagrał w 31 meczach w barwach Kinga Szczecin i średnio zdobywał ponad 12 punktów. Amerykanin jest kolejnym podstawowym zawodnikiem z ubiegłorocznego składu, którego nie zobaczymy w Kingu. Wyróżniający się środkowy Cyril Langevine zdecydował, że kolejny sezon spędzi w Bundeslidze w barwach zespołu Syntainics MBC. Z zespołem po pięciu latach pożegnał się też inny gracz podkoszowy Mateusz Bartosz. Jakuba Schenka w składzie zastąpi natomiast Andy Mazurczak. Obok niego oficjalnie w składzie Kinga są na razie tylko Filip Matczak i Kacper Borowski.

