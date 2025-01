Koszykówka. Jovan Novak w Kingu Szczecin

Fot. King Szczecin

Występujący w Orlen Basket Lidze koszykarzy King Szczecin podpisał kontrakt z serbskim rozgrywającym Jovanem Novakiem, który - miejmy nadzieję - wypełni lukę jaka powstała, gdy długotrwała kontuzja wyeliminowała z gry Andrzeja Mazurczaka.

Urodzony w 1994 roku Novak, mierzący 191 centymetrów wzrostu i występujący na pozycji rozgrywającego, to niezwykle doświadczony gracz. W trakcie swojej kariery występował w takich klubach jak: Turów Zgorzelec, Vrsac Swisslion, Vojvodina Novi Sad, Mega Basket, MKS Dąbrowa Górnicza, Mitteldeutscher BC, Baloncesto Fuenlabrada, czy Shenzen Leopards.

- Dołącza do nas rozgrywający, którego mocno szukaliśmy - mówi Arkadiusz Miłoszewski, trener Kinga, - Z zawodników, którzy są obecnie dostępni na rynku, to jest w tym momencie najlepsza opcja dla nas. Znamy go z występów w Dąbrowie Górniczej i Zgorzelcu. Wiemy też, że potrafił grać bardzo dobrze w lidze niemieckiej i lidze hiszpańskiej. To zawodnik, którego pierwszą intencją jest organizacja gry i gra tak zwanego pick’n’rolla. Rozmawiałem z nim. Cieszymy się, że dołącza do wilczej watahy. Pochodzi z Serbii. Tam wszyscy potrafią grać w koszykówkę i bardzo dobrze ją rozumieją. Nie mogę się doczekać jego współpracy ze mną i całym zespołem. Cieszymy się, że tak doświadczony gracz, który potrafi organizować grę, dołącza do naszego zespołu!

W hiszpańskiej ekstraklasie spędził trzy sezony. W drużynie z Fuenlabrady grał w latach 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023. W barwach tego klubu rozegrał 72 mecze. Zdecydowanie statystycznie najbardziej udanym sezonem w Hiszpanii była kampania 2022/2023. Novak aż 16 spotkań rozpoczął w pierwszej piątce. Na parkiecie spędzał około 27 minut. W tym czasie notował średnio: 8 punktów (rzucał za 3 ze skutecznością 39%), 3 zbiórki, 8 asyst i przechwyt na mecz. Novak z powodzeniem występował także w koszykarskiej Bundeslidze. W barwach Mitteldeutscher BC rozegrał dwa sezony. W kampanii 2018/2019 spędzał na niemieckich parkietach około 30 minut. W tym czasie notował średnio: 12 punktów, 7 asyst, 3 zbiórki i 2 przechwyty na spotkanie. Serb jest dobrze znany polskim kibiciom. W sezonie 2015/2016 był zawodnikiem Turowa Zgorzelec. Jako 21-latek występował w PLK oraz FIBA Europe Cup. W PLK zdobywał wtedy średnio: 12 punktów, miał 3 zbiórki, 3 asysty oraz przechwyt na mecz. Do Polski Novak wrócił jeszcze w sezonie 2017/2018. Został wtedy zawodnikiem MKS Dąbrowa Górnicza. Na parkiecie spędzał średnio 25 minut, w tym czasie notował: 12 punktów, 5 asyst, 3 zbiórki oraz przechwyt na mecz. Obecnie trwające rozgrywki rozpoczął w barwach FMP Belgrad. Razem ze swoim zespołem występował także w rozgrywkach Basketball Champions League. W sześciu meczach na parkietach Ligi Mistrzów notował średnio: 10 punktów, 4 asysty, 3 zbiórki i przechwyt na mecz. W Lidze Adriatyckiej w barwach FMP Belgrad rozegrał 13 meczów, ze średnimi w postaci: 9 punktów, 4 asyst, 3 zbiórek i przechwytu. Novak ma na swoim koncie także debiut w seniorskiej reprezentacji Serbii. Rozegrał trzy mecze w kwalifikacjach do MŚ w 2021 roku. Jovan był też ważną postacią reprezentacji Serbii U19, która w 2013 roku zdobyła srebrny medal MŚ. W 2014 roku zdobył także brązowy medal mistrzostw Europy U20.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być częścią Kinga Szczecin - powiedział J. Novak. - Kontaktowałem się z trenerem i po zaledwie jednej rozmowie zdecydowałem się na dołączenie do Kinga. Jestem bardzo podekscytowany. Mój cel, który chcę osiągnąć z zespołem to finał. Klub ze Szczecina w dwóch ostatnich latach tam był i to jest moje marzenie i cel, aby znów się tam z Kingiem znaleźć i powtórzyć sukces sprzed dwóch lat. Wygląda na to, że polska liga jest coraz lepsza i silniejsza. Jest tu mnóstwo wspaniałych zawodników lokalnych, ale też i obcokrajowców. Już nie mogę się doczekać momenty, w którym poznam naszych fanów. Do zobaczenia na parkiecie!

Jeśli chodzi o sporawy transferowe, to King poszukuje jeszcze gracza na pozycję centra i przypomnijmy, że 26 grudnia szczeciński klub rozwiązał kontrakt z Chadem Brownem za porozumieniem stron. (oprac. mij)