Koszykówka. Czawrta porażka z rzędu PGE Spójni

PGE Spójnia nie zdołała przerwać fatalnej passy trwającej od kilku tygodni. Od początku stycznie Spójnia nie wygrała meczu. Po trzech kolejnych porażkach przełomu nie było także w niedzielę z Czarnymi.

PGE Spójnia Stargard - Czarni Słupsk 83:96 (28:25, 28:21, 15:21, 12:29)

Spójnia: Muhammad 20, Davis 19, Borowski 11, Langović 10, Kikowski 9, Kowalczyk 5, Słupiński 5, Yam 4, Martinez 0

Nastroje w Stargardzie przed niedzielnym meczem nie były najlepsze, ale wszyscy mieli nadzieję, że początek rundy rewanżowej przyniesie przełom. Przez ponad 20 minut wszystko wskazywało, że podopieczni trenera Urlepa wrócili na właściwe tory. Na początku III kwarty prowadzili 17 punktami, ale błyskawicznie roztrwonili całą przewagę.

Stargardzianie świetnie weszli w mecz. Po pierwszej kwarcie mieli na koncie 28 punktów, a w po 20 minutach ponad 50-procentową skuteczność z gry. Dobra postawa Spójni dała jej w 25 minucie prowadzenie 68:52. Trudno w to uwierzyć, ale decydujące 15 minut gospodarze przegrali 15-44! Sygnał do odrabiania strat dał niewidoczny wcześniej Jackson trafiając trzy rzuty z rzędu. Kolejna "trójka" Steina i punkty Sueinga pozwoliły Czarnym przed ostatnią kwartą zniwelować straty do 4 oczek.

Już po czterech minutach IV kwarty Czarni byli na prowadzeniu, a Spójnia wyglądała jak okręt bez kapitana. Nie miała pomysłu, ani na atak, ani na defensywę. Indywidulane akcje Muhammada, Langovicia i Davida, pozwoliły zbliżyć się na dwa punkty, ale końcówka meczu należała już do gości i Czarni wygrali ostatecznie 13 punktami.

Najskuteczniejszym graczem meczu był Alex Stein. Były gracz Spójni rzucił dla Czarnych 24 punkt, grał z fantastyczną 75-procentową skutecznością z gry i miał 2 asysty. W Spójni efektowne statystyki wykręcili Muhammad i nowy rozgrywający Davis, ale ich indywidualne akcje nie dały zwycięstwa. Spójnia miała w tym meczu zaledwie 12 asyst, przy 20 rywali.

(woj)