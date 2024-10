Kolarstwo. Ich troje z Piasta na torowe mistrzostwa świata!

Reprezentanci Grupy Kolarskiej Piast Szczecin; od lewej: Maciej Bielecki, Nikola Seremak i Konrad Burawski. Fot. GK Piast

W tegorocznych mistrzostwach świata Elity w kolarstwie torowym, które w środę rozpoczną się w Kopenhadze, wystartuje troje zawodników Grupy Kolarskiej Piast Szczecin: Maciej Bielecki, Konrad Burawski oraz Nikola Seremak.

Maciej Bielecki to weteran, a z kolei dla Nikoli Seremak i Konrada Burawskiego będą to dopiero pierwsze seniorskie mistrzostwa naszego globu. Konrad Burawski to młodzieżowiec, który w lipcu zdobył brązowy medal mistrzostw Europy do lat 23 w sprincie drużynowym. Dla Nikoli Seremak to pierwsza impreza tej rangi po groźnej kontuzji i operacji kręgosłupa.

Powołania na MŚ z Polskiego Związku Kolarskiego otrzymały także dwie reprezentantki Klubu Kolarskiego Ziemia Darłowska: Marlena Karwacka i Nikola Sibiak. Trener klubu z Darłowa Marcin Adamów poinformował nas jednak, że Nikola Sibiak ostatecznie do Danii nie pojedzie...

Kadra Polski na torowe MŚ Elity

Elita mężczyzn w konkurencjach sprinterskich - sprint: Mateusz Rudyk; keirin: Mateusz Rudyk; sprint drużynowy: Rafał Sarnecki, Maciej Bielecki, Daniel Rochna; 1000 m: Konrad Burawski, Eliasz Bednarek.

Elita kobiet w konkurencjach sprinterskich - sprint: Nikola Sibiak, Paulina Petri; sprint drużynowy: Marlena Karwacka, Urszula Łoś, Nikola Sibiak; 500 m: Nikola Seremak.

Elita mężczyzn w konkurencjach średniodystansowych - 4 km drużyna: Alan Banaszek, Konrad Waliniak, Piotr Maślak, Kacper Majewski; wyścig punktowy: Konrad Waliniak; wyścig eliminacyjny: Adam Woźniak; scratch: Filip Prokopyszyn; 4 km indywidualnie: Adam Woźniak; madison: Alan Banaszek, Konrad Waliniak; omnium: Alan Banaszek.

Elita kobiet w konkurencjach średniodystansowych - 4 km drużyna: Zuzanna Chylińska, Tamara Szalińska, Martyna Szczęsna, Olga Wankiewicz; wyścig punktowy: Zuzanna Chylińska; wyścig eliminacyjny: Maja Tracka; scratch: Eliza Rabażyńska, Maja Tracka; 3 km indywidualnie: Martyna Szczęsna, Olga Wankiewicz; madison: Maja Tracka, Olga Wankiewicz; omnium: Olga Wankiewicz. (mij)