Kluby piłkarskie w SBO. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta…

13 grudnia zakończyło się głosowanie w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim. Wśród wielu projektów swoje pomysły zgłosiły kluby piłkarskie: Czarni Szczecin, Świt Skolwin oraz Hutnik Szczecin, ale żadnemu z nich nie udało się zwyciężyć.

Jeżeli chodzi o projekt ogólnomiejski, to wygrał pomysł „Wspólny dom Hospicjum”, popierany przez szczecińską Pogoń, który zdobył 8187 ważnych głosów.

Sport przez cały rok

– Przede wszystkim chciałbym pogratulować zwycięstwa autorom tej inicjatywy, a jeśli mamy przegrywać, to tylko z takim projektem! – powiedział Jakub Cicio, prezes zarządu Czarnych Szczecin. – Mimo to chcę mocno podziękować wszystkim rodzicom, trenerom, zawodnikom i zawodniczkom za tak aktywny udział w zbieraniu głosów. Muszę też wyrazić ogromną wdzięczność dla wielu szczecińskich klubów, które wsparły naszą inicjatywę oraz prezesowi ZZPN Maciejowi Mateńce! Nasz wynik musimy uszanować, bo zajęcie drugiego miejsca w całym mieście to nadal sukces, choć bez efektu w postaci budowy boiska czy szatni.

Na drugim miejscu znalazł się właśnie projekt Czarnych Szczecin „Hoża – Sport przez cały rok”, który uzyskał 6624 ważne głosy. Do głosowania nad tą inicjatywą namawiał wspomniany prezes ZZPN Maciej Mateńko, ale również trener żeńskiej Pogoni Szczecin Robert Dymkowski oraz Hubert Matynia, były zawodnik Pogoni, a obecnie Miedzi Legnica.

Natomiast projekt „Wspólny dom Hospicjum” popierany był m. in. przez Pogoń Szczecin, która w swoich mediach społecznościowych zachęcała do oddania głosu, a nawet opublikowała na swoim Facebooku film z Radosławem Majdanem, byłym bramkarzem portowców.

– O postawę Pogoni Szczecin należy pytać włodarzy tego klubu – mówi rozczarowany postępowaniem klubu z Twardowskiego J. Cicio. – My dotarliśmy do Sebastiana Kowalczyka, który zgodził się publicznie poprzeć projekt na Hożej, ale niestety, Pogoń zablokowała nagranie wideo. Dla mnie jest to zachowanie niezrozumiałe. Sebastian Kowalczyk jest absolwentem dawnego Gimnazjum Sportowego właśnie na Hożej. W tej szkole uczyła się cała rzesza zawodników Pogoni: Kacper Smoliński, Adrian Benedyczak, Kryspin Szcześniak, Sebastian Rudol, Dawid Kort, a wcześniej również wychowanek Orła Mrzeżyno i Stali Szczecin Grzegorz Krychowiak. Oni wszyscy trenowali na tym boisku, które my dziś chcemy rozbudować i szkolić kolejnych wychowanków, dlatego byłem zszokowany tym, co się zadziało. Przecież droga każdego utalentowanego wychowanka ze Szczecina powinna prędzej czy później prowadzić przez Akademię Pogoni i to również w interesie Pogoni leży rozbudowa infrastruktury mniejszych klubów sportowych, które są podstawą piramidy szkolenia piłkarskiego. Zresztą dało się to wyczuć podczas rozmów z trenerami, którzy sercem popierali projekt z Hożej, ale obawiali się głośno wesprzeć i zachęcać do głosowania. My jako klub wzywaliśmy do głosowania na wszystkie projekty sportowe, bo wszyscy oprócz Pogoni borykamy się z brakiem całorocznych boisk piłkarskich. Naszą akcję powtórzymy za rok i wierzę, że uda nam się zająć przynajmniej jedno miejsce wyżej…

Świt i Hutnik startowały osobno

Jeżeli chodzi o projekt lokalny trybuny do oglądania spotkań na bocznym boisku, którą zgłosił Świt Skolwin, to zajął on drugie miejsce z wynikiem 2115 ważnych głosów, zaś trzecie miejsce z wynikiem 1871 – przypadło Hutnikowi Szczecin, który po raz kolejny chciał zmodernizować obiekt sportowo-rekreacyjny przy ul. Nehringa 69. Obydwa projekty były lokalne i dotyczyły rejonu: Skolwin, Stołczyn, Bukowo. Żaden z nich nie wygrał, natomiast zwycięski projekt zdobył tylko 2360 ważnych głosów…

Podsumowując, wydaje się, że lokalne środowisko sportowe nie zjednoczyło się w sprawie głosowania w budżecie obywatelskim. Co roku szczecińskie kluby wygrywały swoje projekty, a największym beneficjentem tej inicjatywy jest Arkonia Szczecin, której cały kompleks sportowy wybudowany został z SBO. Pogoń Szczecin, której miasto za publiczne pieniądze wybudowało stadion oraz Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, powinna rozumieć potrzeby mniejszych klubów w tym mieście. Chodzi przede wszystkim o dobro dzieci i młodzieży, która w każdym klubie powinna mieć godne warunki do uprawiania tak pięknej dyscypliny sportu, jaką jest piłka nożna. Pomysł „Hoża – Sport przez cały rok” nie okazał się zwycięski, gdyż duży wpływ na to miały działania portowego klubu, który nie poparł tej inicjatywy, a wręcz jej zaszkodził.

W przypadku klubów z północnego Szczecina można powiedzieć, że „gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta”. Podczas zbierania głosów Czarni i Hutnik nawzajem się wspierali, natomiast Świt działał sam. Startowanie z dwoma projektami na jednej liście okazało się złym pomysłem, bo finalnie ani Hutnik, ani Świt nie wygrali. Jedyną szansą na zwycięstwo w tej sytuacji byłoby zgłoszenie wspólnego projektu, a wtedy na pewno udałoby się wygrać…

Do wyników SBO w mediach społecznościowych odnieśli się przedstawiciele klubu ze Skolwina, dziękując też wszystkim, którzy głosowali za budową zadaszonej trybuny na bocznym boisku:

– Niestety nie udało się nam zwyciężyć w tegorocznej edycji SBO, choć z nie do końca jasnych przyczyn nie uznano nam aż 307 głosów z kart papierowych. Mimo wszystko bardzo dziękujemy za to, że razem z nami walczyliście i oddaliście aż 2115 głosów na projekt polepszenia infrastruktury stadionowej na Skolwinie. ©℗

(PR)