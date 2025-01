Jubileuszowy 70. Plebiscyt Sportowy „Kuriera Szczecińskiego”. Marcin Zieliński i Mirosław Drozd triumfatorami! [GALERIA]

W poniedziałek wieczorem, uroczystą Galą Mistrzów Sportu w Hanzie Tower przy al. Wyzwolenia, zakończył się jubileuszowy, 70. Plebiscyt Sportowy „Kuriera Szczecińskiego” na najlepszych 10 sportowców i 3 trenerów województwa zachodniopomorskiego w 2024 roku, a głosami naszych Czytelników triumfatorami zostali motorowodny mistrz świata i wicemistrz Europy Marcin Zieliński oraz wybitny, doświadczony trener pływania Mirosław Drozd.

Dominacja motorowodniaków

W jubileuszowym plebiscycie naszą imprezę zdominowali przedstawiciele sportów motorowodnych, które są bardzo widowiskową i emocjonującą dyscypliną (były czasy, gdy na Odrze u stóp Wałów Chrobrego rozgrywane były mistrzostwa świata!), choć pozornie niezbyt znaną przez szczecińskich kibiców, a tymczasem okazało się, że nasi Czytelnicy docenili motorowodniaków, którzy opanowali całe podium w rywalizacji zawodników.

Zwyciężył zdecydowanie reprezentant klubu H20 Szczecin Marcin Zieliński, który w elitarnej Formule 500, w której łódki osiągają ogromne prędkości, po całorocznej rywalizacji i eliminacjach w różnych krajach, bezapelacyjnie wywalczył tytuł motorowodnego mistrza świata. Niemal równie dobrze spisał się w mistrzostwach Europy i mimo pewnych problemów ze sprzętem, zdobył cenny srebrny medal. Na drugim miejscu plebiscytowego podium uplasował się zawodnik Szczecińskiego Klubu Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego Ślizg Jacek Kołpaczyński, który indywidualnie wywalczył brązowy medal mistrzostw Polski, a jako załogant w parze z klubowym kolegą Krzysztofem Gockowskim, zdobył srebrny medal krajowych mistrzostw. Dodajmy, że w mistrzostwach Europy uplasował się bardzo blisko podium. Trzecie miejsce w naszym plebiscycie zajął wspomniany już Krzysztof Gockowski ze szczecińskiego Ślizgu, który może się poszczycić tytułem wicemistrza Polski.

Jedyna w historii!

Tuż za plebiscytowym podium uplasowała się wybitna warcabistka z klubu Admirał PC BEST Szczecin arcymistrzyni Natalia Sadowska, która może się poszczycić wprost niebywałymi osiągnięciami. W ubiegłym roku indywidualnie wywalczyła złoto w mistrzostwach świata, brąz w mistrzostwach Europy, i złoto w mistrzostwach Polski, ale w kategorii open, co znaczy, że w pokonanym polu pozostawiła wszystkich mężczyzn! Natomiast w drużynowych mistrzostwach świata zdobyła 2 złote krążki i jeden srebrny. Tutaj nadmieńmy, że w warcabach zdobyła już wszystko co było możliwe do wywalczenia. Otóż w sporcie tym rozgrywa się klasyczne mistrzostwa świata (długie partie), ale także szybkie (15-minutowe) i błyskawiczne (5-minutowe), a Sadowska zdobyła złoto MŚ w tych wszystkich trzech różnych konkurencjach, a przed nią uczynili to jedynie Aleksander Georgiew z Rosji i Daria Tkaczenko (Holandia). Jeżeli jednak uwzględnimy również mistrzostwa Europy, to reprezentantka szczecińskiego klubu jest jedyną osobą w historii, która wygrała wszystko co indywidualnie można wygrać zarówno na naszym kontynencie jak i na świecie, bo w ME też miała złoto klasyczne, szybkie i błyskawiczne. Za nią na tej liście jest dziewiątka innych arcymistrzów i arcymistrzyń, ale „tylko" z pięcioma tytułami w dorobku.

Gry zespołowe nisko...

Na piątym miejscu naszego plebiscytu sklasyfikowana została zapaśniczka Wiktoria Chołuj z klubu AKS Białogard, brązowa medalistka mistrzostw Europy, międzynarodowa mistrzyni Polski i uczestniczka igrzysk olimpijskich w Paryżu. Kolejną lokatę zajęła jej imienniczka, Wiktoria Guść z Miejskiego Klubu Pływackiego Szczecin, brązowa medalistka mistrzostw Europy i zdobywczyni dwóch złotych medali w mistrzostwach Polski. Siódma pozycja przypadła siatkarce Lotto Chemika Police Martynie Grajber-Nowakowskiej, która wraz z drużyną wywalczyła tytuł mistrzyń Polski i prawo gry w Lidze Mistrzyń (klub z tego uprawnienia nie skorzystał), a po organizacyjnym krachu w polickim zespole, jako jedna z nielicznych do dzisiaj gra w ekipie aktualnych jeszcze mistrzyń kraju! Wspomniana siatkarka to najwyżej sklasyfikowana osoba z gier zespołowych, które w naszych wcześniejszych plebiscytach były znacznie lepiej notowane. Ósme miejsce zajął dwukrotny mistrz Polski i olimpijczyk z Paryża w skoku o tyczce Piotr Lisek, reprezentant Klubu Mistrzów Sportu Szczecin. Tuż za nim znalazł się żeglarski mistrz kraju Tadeusz Kubiak z SEJK Pogoni Szczecin. Naszą dziesiątkę sportowców zamyka ubiegłoroczny triumfator i dopiero drugi przedstawiciel gier zespołowych, piłkarz Pogoni Szczecin Kamil Grosicki, który niedawno pożegnał się z reprezentacją, a z klubem wywalczył finał Pucharu Polski oraz 4. miejsce w PKO BP Ekstraklasie.

Decydował jeden kupon

W rywalizacji trenerów ze zdecydowaną przewagą punktową wygrał szkoleniowiec pływaków MKP Szczecin Mirosław Drozd, a na kolejnych miejscach różnice były już minimalne. Srebro przypadło trenerowi wioślarzy AZS-u Szczecin Piotrowi Kuli, a na 3. miejscu musieliśmy sklasyfikować dwóch szkoleniowców, którzy otrzymali dokładnie tyle samo punktów, a mianowicie Piotra Łęczyńskiego, który do mistrzostwa Polski i Ligi Mistrzyń doprowadził piłkarki nożne Pogoni Szczecin oraz trenera pięściarzy BKS-u Skorpion Szczecin Marcina Stankiewicza, opiekującego się m.in. olimpijczykiem z Paryża i mistrzem kraju Mateuszem Bereźnickim. Uchylimy jeszcze rąbka tajemnicy, że do trzeciej lokaty zaledwie 3 punktów (a więc jednego kuponu lub dwóch SMS-ów) zabrakło Arkadiuszowi Miłoszewskiemu, trenerowi wicemistrzów Polski i uczestników Ligi Mistrzów z Kinga Szczecin.

SMS-y coraz popularniejsze

Laureaci plebiscytu wyłonieni zostali w głosowaniu Czytelników „Kuriera Szczecińskiego", którzy oddawali swoje typy w sposób tradycyjny na papierowych kuponach wycinanych z gazety lub za pomocą SMS-ów i jak się okazało, ta druga metoda miała zdecydowanie więcej zwolenników, bo za pomocą telefonów komórkowych typowało niemal dziesięciokrotnie więcej osób niż w tradycyjny sposób.

Przypomnijmy, że aby znaleźć się na liście kandydatów w sportach indywidualnych, zawodnik lub zawodniczka w 2024 roku musieli uczestniczyć w igrzyskach olimpijskich w Paryżu (w tym roku kapituła drastycznie obniżyła wymagania, bo w poprzednich latach wymagane było podium olimpijskie), zdobyć medal w wyczynowej rywalizacji seniorów podczas: mistrzostw świata, mistrzostw Europy, mistrzostw Polski albo w Pucharze Świata. W sportach drużynowych (jest preferencja, bo gry zespołowe są najpopularniejsze wśród kibiców, choć tegoroczna zabawa tego nie potwierdza...) plebiscytową przepustką było powołanie do reprezentacji kraju lub znacząca pozycja w rywalizacji najwyższej klasy rozgrywkowej. Trenerzy mogli znaleźć się na liście, jeśli ich podopieczni spełnili wyżej wymienione kryteria. Lista kandydatów ustalona została przez Kapitułę Plebiscytu złożoną z przedstawicieli naszej redakcji oraz środowiska sportowego miasta i województwa, a do wstępnej listy dodaliśmy także propozycje naszych Czytelników, które spełniały regulaminowe wymogi. W tym roku na liście pretendentów mieliśmy aż 47 nazwisk (29 sportowców oraz 18 trenerów), a więc zdecydowanie więcej niż w poprzednich latach i jest to m.in. efekt zmian w regulaminie, jakich ostatnio dokonała kapituła, która wyłoniła także laureatów Nagród Specjalnych.

Nagrody Specjalne

Impreza Roku 2024 został jubileuszowy jak nasz plebiscyt, choć nieco młodszy, 45. PKO Półmaraton Szczecin, będący biegiem o jednej z najdłuższych historii w kraju, a jednocześnie jednym z najważniejszych wydarzeń biegowych w regionie, w którym w ubiegłym roku rywalizowało 3,5 tysiąca osób, zaś dużą zaletą była ciekawa formuła, gdyż uczestnicy dopiero na trasie decydowali, czy wybierają dystans 10 czy 21 km. Sponsorem Roku 2024 wybrany został prezes i właściciel klubu King Szczecin Krzysztof Król, a jego koszykarze potwierdzili przynależność do krajowej czołówki, zostając wicemistrzami Polski i grali też w Lidze Mistrzów. Wspomniany mecenas sportu już od lat przeznacza na szczecińską koszykówkę znaczne pieniądze, zarabiane w hurtowniach i apartamentach King, a te od niedawna sąsiadują z nową siedzibą naszej redakcji. Drużyną Roku kapituła wybrała zespół piłkarek nożnych Pogoni Szczecin, czyli aktualne mistrzynie Polski, uczestniczki Ligi Mistrzyń, a obecnie wiceliderki tabeli, co potwierdza dominującą rolę w krajowym futbolu. Młodym Sportowcem Roku 2024 została Kinga Kusiowska, wioślarka AZS-u Szczecin, wicemistrzyni młodzieżowych mistrzostw świata. Tytuł Zasłużonego Nestora w minionym roku przypadł motorowodniakowi, komandorowi Ślizgu Stanisławowi Kołpaczyńskiemu, który najpierw działał w szczecińskim LOK-u, a pod koniec ubiegłego wieku postanowił założyć własny, niemal rodzinny klub, odnoszący spektakularne sukcesy, bo Łukasz Ciołek został mistrzem świata, a Katarzyna Ciołek - mistrzynią Europy. Spośród Sportowców Niepełnosprawnych Anno Domini 2024 uhonorowaliśmy tenisistów stołowych KSI Startu Szczecin, uczestników paraigrzysk olimpijskich w Paryżu, dwukrotnego złotego medalistę Patryka Chojnowskiego oraz Natalię Partykę, która z Francji przywiozła srebro i brąz. Sportowcem Niesłyszącym Roku 2024 została Małgorzata Krawczyk z klubu SKSG Korona Szczecin, która jest matką półtorarocznego dziecka i dlatego w roku 2023 miała przerwę w sportowej karierze, ale w ubiegłym roku powróciła do wyścigów kolarskich i to z sukcesami, zdobywając dwa brązowe medale w mistrzostwach świata głuchych na szosie (w wyścigu ze startu wspólnego oraz w jeździe na czas), a ponadto 3 brązowe medale mistrzostwa świata głuchych w kolarstwie górskim, dwa mistrzostwa Polski na szosie (start wspólny i czasówka) oraz wicemistrzostwo kraju niesłyszących w kolarstwie górskim.

Współorganizatorem 70. Plebiscytu Sportowego naszej redakcji było Miasto Szczecin, a szczecińscy sportowcy i trenerzy byli najbardziej doceniani przez głosujących, bo spośród 14 laureatów, tylko dwie wybrane osoby były spoza stolicy województwa. (mij)

Fot. Dariusz GORAJSKI

ZAWODNICY

1. Marcin Zieliński (H2O Szczecin)

2. Jacek Kołpaczyński (Ślizg Szczecin)

3. Krzysztof Gockowski (Ślizg Szczecin)

4. Natalia Sadowska (Admirał PC BEST Szczecin)

5. Wiktoria Chołuj (AKS Białogard)

6. Wiktoria Guść (MKP Szczecin)

7. Martyna Grajber-Nowakowska (Lotto Chemik Police)

8. Piotr Lisek (KMS Szczecin)

9. Tadeusz Kubiak (SEJK Pogoń Szczecin)

10. Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin)

TRENERZY

1. Mirosław Drozd (MKP Szczecin)

2. Piotr Kula (AZS Szczecin)

3. Piotr Łęczyński (Pogoń Szczecin)

Marcin Stankiewicz (BKS Skorpion Szczecin)