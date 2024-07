Igrzyska olimpijskie. Czekając na kolejne medale [FILM]

Natalia Partyka jest jedną z bohaterek filmu z serii „Mocne pytania".

Na Igrzyskach Olimpijskich Paryż 2024 ponad dwustu reprezentantów Polski walczy o medale. Po trzech dniach rywalizacji w dorobku biało-czerwonych jest jeden krążek. Klaudia Zwolińska, choć nie była faworytką, wywalczyła srebro w kajakarskim slalomie K1 i może swój sukces powtórzyć w kolejnych konkurencjach.

Przed rozpoczęciem rywalizacji w Paryżu firma statystyczna Nielsen's Gracenote opublikowała prognozę, według której igrzyska mogą być dla Polaków najbardziej medalodajnymi w tym wieku. Analitycy firmy oszacowali, że nasi reprezentanci w Paryżu staną na podium 16 razy. Jeśli prognozy się sprawdzą, będą to dla naszych reprezentantów igrzyska lepsze niż te sprzed trzech lat w Tokio (14 medali) i sprzed 24 laty w Sydney (także 14 medali).

Prognozy zakładają, że Polacy zdobędą w Paryżu trzy złote, pięć srebrnych i osiem brązowych. Jeśli tak się rzeczywiście stanie, będzie to najlepszy wynik polskich olimpijczyków w XXI wieku. Wśród kandydatów na mistrzów olimpijskich wymienia się tenisistkę Igę Świątek, kajakarską żeńską osadę K4 i Aleksandrę Mirosław startującą we wspinaczce sportowe. Kandydatami do srebrnych medali w reprezentacji Polski są według Nielsen's Gracenote lekkoatleci : Natalia Kaczmarek (400 m) i młociarz

Wojciech Nowicki, pływaczka Katarzyna Wasick, rywalizująca we wspinaczce sportowej Aleksandra Kałucka, wioślarska czwórka podwójna i polscy siatkarze. Wśród kandydatów do miejsca na podium wymienia się także m.in. kajakarki Karolinę Naję i Annę Puławską, kajakarza Wiktora Głazunowa, młociarzy Anitę Włodarczyk i Pawła Fajdka.

W walce o medale liczy się także polska tenisistka stołowa Natalia Bajor, która we wtorek przed południem awansowała do 1/8 finału pokonując Portugalkę Fu Yu 4:3. Polki czeka jeszcze rywalizacja drużynowa. Przed laty w tej konkurencji trzykrotnie Polskę na igrzyskach reprezentowała Natalia Partyka, która w Paryżu nie występuje. Legenda polskiego tenisa stołowego przygotowuje się natomiast do szóstego w karierze występu na igrzyskach paraolimpijskich. Natalia Partyka jest jedną z bohaterek filmu z serii „Mocne pytania" przygotowanego przez Eneę - sponsora Olimpijskiej Reprezentacji Polski. W dzisiejszym odcinku opowiada o najwspanialszych momentach w swojej karierze. Kolejne rozmowy z olimpijczykami na łamach naszego serwisu już wkrótce. (woj)

Więcej informacji o igrzyskach w Kurierze Olimpijskim.