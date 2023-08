Gwiazdy zagrają dla Dymka. Ekstraklasa kontra wicemistrzowska Pogoń

Robert Dymkowski jeszcze niedawno był trenerem ekstraklasowej kobiecej Pogoni Szczecin. Fot. Ryszard PAKIESER

Rozpoczęła się już sprzedaż biletów-cegiełek na charytatywny mecz piłkarski „Gramy dla Dymka”, który odbędzie się na stadionie przy ul. Twardowskiego w sobotę 9 września o godz. 17, a więc podczas przerwy w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy spowodowanej występami reprezentacji Polski w eliminacjach mistrzostw Europy i pojedynkami Biało-Czerwonych z Wyspami Owczymi (7 września) i Albanią (10 września). W szczecińskim pojedynku zagrają gwiazdy ekstraklasy, które zmierzą się z wicemistrzowską drużyną Pogoni z sezonu 2000/2001, a przypomnijmy, że występował w niej m.in. legendarny napastnik Pogoni Robert Dymkowski, który teraz z powodu groźnej choroby potrzebuje naszej pomocy.

Wydarzenie organizowane jest przez doskonale znanych w sportowym światku: Dawida Trzeźwińskiego i Piotra Kołackiego, którzy od lat prowadzą wiele inicjatyw charytatywnych. W komitecie organizacyjnym znalazł się również wychowanek Pogoni i dobry kolega Roberta Dymkowskiego z boiska Maciej Stolarczyk. Pogoń jest współorganizatorem spotkania. Wejściówki można już kupować w internecie na stronie: bilety.pogonszczecin.pl.

Dla kibiców przygotowano możliwość nabycia cegiełek wstępu w czterech wariantach cenowych: „Dla Dymka 25”, „Dla Dymka 50”, „Dla Dymka 75” oraz „Dla Dymka 100”. Liczby odpowiadają cenom danej cegiełki, zatem można je nabyć po 25 zł, 50 zł, 75 zł oraz 100 zł. Dodatkowo, wprowadzono także specjalną opcję zakupu cegiełki premium w cenie 500 zł. Oznaczono ją w systemie jako „Dla Dymka 500”. Tych miejsc należy szukać na trybunie A5. Do sprzedaży będą sukcesywnie wypuszczane wszystkie miejsca na stadionie, jednakże zacznie się od trybuny A i B. Gdy wszystkie miejsca na obu trybunach zostaną wyprzedane, w systemie pojawią się kolejne krzesełka. Mocno wierzymy w to, że 9 września na stadionie pojawi się ponad 20 tysięcy kibiców. Otwieramy serca i szykujemy się na wielkie widowisko. Cała Pogoń zawsze razem! Organizatorzy pracują nad dodatkowymi akcentami, które z całą pewnością uatrakcyjnią widowisko sportowe. Już teraz zapewniają, że przygotują licytacje koszulek meczowych, które są obiektem westchnień wielu kibiców granatowo-bordowej ekipy. Teraz będzie można je wylicytować, a jednocześnie dopomóc Robertowi Dymkowskiemu!

W srebrnym zespole wicemistrzów Polski z przełomu wieków, w którym przez dokładnie 1271 minut występował Robert Dymkowski, grając w 21 meczach i strzelając 5 bramek, jest wiele znanych postaci, więc już niedługo przekonamy się, kto z 29 medalistów pojawi się na murawie 9 września. A oto wicemistrzowie Polski, czyli potencjalni uczestnicy meczu „Gramy dla Dymka”: Kazimierz Węgrzyn, Radosław Majdan, Dariusz Gęsior, Paweł Skrzypek, Cristiano Pereira da Souza (Brasilia), Dariusz Dźwigała, Paweł Drumlak, Jacek Bednarz, Grzegorz Kaliciak, Sergiusz Wiechowski, Grzegorz Mielcarski, Piotr Mosór, Ferdinand Chi Fon, Bartosz Ława, Daniel Dubicki, Veselin Đoković, Jerzy Podbrożny, Siergiej Szypowski, Leszek Pokładowski, Dariusz Szubert, Maciej Kaczorowski, Sérgio Leândro Seixas Santos (Batata), Jacek Chańko, Dariusz Fornalak, Marek Walburg, Oleg Salenko, Daniel Makowski i Tomasz Podobas. Trenerem tamtego zespołu był Edward Lorens, którego w dalszej części sezonu zastąpił Mariusz Kuras. Szkoleniowo-menedżerskiego wsparcia udzielał też były selekcjoner reprezentacji narodowej, nieżyjący już śp. Janusz Wójcik. Prezesem klubu był wówczas Sabri Bekdas, a dyrektorem – Artur Korneluk, z którym wywiad zamieściliśmy na naszych łamach całkiem niedawno, bo 23 czerwca.

Szykuje nam się wielki mecz z konstelacją piłkarskich asów na boisku i gwarantowany zestaw wyśmienitych emocji. Przede wszystkim jest jednak okazja do tego, by po raz kolejny zjednoczyć siły i czynić dobro. Niech więc ono promieniuje jak najdalej, jak najszerzej! Plan jest prosty: łączymy przyjemne z pożytecznym, czyli oglądamy mecz i wspieramy człowieka, który oddał Pogoni kawał serca! Najważniejsze w tym przedsięwzięciu jest to, że całość zebranej kwoty zostanie przeznaczona na pomoc w walce z chorobą Roberta Dymkowskiego, który tak pisze o swojej chorobie:

„Nazywam się Robert Dymkowski, a przyjaciele i kibice mówią na mnie Dymek. Zdiagnozowano u mnie ALS/SLA, czyli stwardnienie zanikowe boczne. Jest to choroba neurodegeneracyjna neuronu ruchowego, która cały czas postępuje i prowadzi do osłabienia mięśni, ich zaniku, odebrania mowy i możliwości samodzielnego oddychania, a w konsekwencji utraty ruchomości i śmierci. Nie ma lekarstwa na stwardnienie zanikowe boczne. Na świecie są dostępne terapie lekowe jedynie spowalniające postęp choroby. Zbieram pieniądze na rehabilitację, leczenie i poprawę jakości życia. Rehabilitacja pomoże mi zachować sprawność fizyczną. Leczenie pozwoli mi spowolnić postęp choroby i zmniejszyć objawy. Poprawa jakości życia pozwoli mi radzić sobie jak najdłużej, w miarę samodzielne. Pieniądze zebrane na zbiórce zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów rehabilitacji, w tym pobytów w ośrodkach rehabilitacyjnych takich jak Ośrodek Rehabilitacyjny Neuron, a w przyszłości specjalistycznej opieki domowej oraz zakupu sprzętu medycznego (łóżka elektrycznego, wózka inwalidzkiego, podnośnika, pionizatora itp.). Na świecie są dostępne terapie lekowe spowalniające postęp choroby, z których również chciałbym skorzystać, niestety bardzo kosztowne. Niezbędne będzie również dostosowanie mieszkania oraz samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Tak, jestem osobą z niepełnosprawnością w znacznym stopniu. Jeszcze kilka miesięcy temu ciężko byłoby mi w to uwierzyć. Choroba odebrała mi siłę rąk. Mięśnie samoistnie zaczęły zanikać. Nie jestem już w stanie samodzielnie ubrać się czy umyć, co dla mnie, jako osoby, która większość życia poświęciła sportowi – piłce nożnej jako zawodnik, trener i działacz – jest niezwykle trudne. Obecnie muszę się z tym mierzyć i na pewno łatwo się nie poddam. Chcę walczyć o jak najdłuższą sprawność mojego organizmu. Jestem wdzięczny za każdą pomoc. Twoja darowizna pozwoli mi walczyć z chorobą i poprawić jakość mojego życia. Dziękuję!”.

Link do zbiórki z pomocą dla Dymka można znaleźć w internecie (https://zrzutka.pl/robertdymkowski).

(oprac. mij)