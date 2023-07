Piłka nożna. Pogoń zagra z Wartą!

W ostatnim meczu o punkty szczecinianie wygrali z Wartą 18 lutego na Twardowskiego 3:1 (1:1) po bramkach: Leonárdo Koútrisa, Luki Zahoviča i Kamila Grosickiego, a honorowe trafienie dla poznaniaków uzyskał eksportowiec - Maciej Żurawski. Fot. Ryszard PAKIESER

Rozgrywki sezonu 2023/2024 piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy rozpoczną się w piątek o godz. 18 od wyjazdowego meczu Pogoni Szczecin, która jako pierwsza w Grodzisku Wielkopolskim zmierzy się z Wartą, bo właśnie tam poznański klub rozgrywa swoje spotkania w roli gospodarza.

Portowcy po raz pierwszy rywalizowali z Wartą w 1958 roku, ale większość pojedynków o ligowe punkty odbyła się w obecnym wieku. Z 20 pojedynków Pogoń wygrała aż 12, a 7 spotkań zakończyło się remisem i tylko raz górą byli poznaniacy. Pogoń ma też lepszą różnicę bramek: 39-29. W ubiegłym sezonie szczecinianie wygrali na wyjeździe 2:1 i u siebie 3:1. Ostatnio oba kluby spotkały się dwa tygodnie temu w sparingu w Opalenicy i Duma Pomorza wygrała 3:0.

Problemy zdrowotne

Po zimowych przygotowaniach w naszej ekipie było trochę kontuzji oraz lżejszych urazów i nie inaczej jest także latem. Na szczęście narzekający na zdrowie João Gamboa zagrał już przed tygodniem cały sparing przegrany z Hansą Rostok 0:2, a w pierwszej połowie tej gry kontrolnej wystąpił Marcel Wędrychowski, który urazu doznał w testowym pojedynku właśnie z Wartą. W ostatnim przed sezonem sparingu z powodów zdrowotnych nie wystąpili Alexander Gorgon i Danijel Lončar, ale podobno mogą już trenować. Być może były też drobne problemy zdrowotne innych naszych graczy, o których klub nie informował... Jeśli chodzi o piątkowych rywali, to na konferencji prasowej trener Warty Dawid Szulczek powiedział, że z Pogonią nie zagrają kontuzjowani: Adam Zreľák, Dimítris Stavrópoulos, Michał Kopczyński i Konrad Matuszewski.

Transferowa karuzela

Od 1 lipca wszystkie kluby PKO BP Ekstraklasy uzyskały możliwość uprawniania zawodników do gry w lidze w sezonie 2023/2024 i tylko piłkarze, którzy przejdą tę procedurę, mogą rywalizować o mistrzostwo Polski, a także w innych rozgrywkach z udziałem drużyn najwyższego szczebla (Superpuchar Polski, Puchar Polski, europejskie puchary). Okno transferowe zamknie się 4 września. Dotychczas Pogoń zgłosiła 28 zawodników, w tym 16 Polaków oraz 8 młodzieżowców. Przed sezonem naszą drużynę wzmocnił napastnik Efthýmis Kouloúris (Alanyaspor Kulübü), a klasycznego gracza ataku od dawna na Twardowskiego brakowało oraz pomocnicy, João Gamboa (GD Estoril-Praia) i Mariusz Fornalczyk (powrót z Bruk-Betu Termaliki Nieciecza), zaś kadrę uzupełnił szeroki zaciąg z III-ligowych rezerw: obrońcy Wojciech Lisowski i Dawid Fornalik, bramkarz Axel Holewiński oraz pomocnicy Olaf Korczakowski i Jan Mierzwa. Po kontuzji powrócił zaś Stanisław Wawrzynowicz. W przerwie między rozgrywkami z Pogoni odeszli: napastnik Pontus Almqvist (US Lecce), pomocnicy Damian Dąbrowski (Zagłębie Lubin), Michał Kucharczyk (Pachtakor Taszkient) i Oskar Kalenik (KKS 1925 Kalisz, gdzie nowym trenerem został były szkoleniowiec Pogoni II Paweł Ozga) oraz obrońcy Kóstas Triantafyllópoulos (Górnik Zabrze), Kryspin Szczesniak (po wypożyczeniu pozostał w Górniku Zabrze), Bartłomieju Mruk (Olimpia Elbląg) i Dawid Rezaeian (prawdopodobnie Stal Rzeszów). Duma Pomorza wypożyczyła też kilku napastników: Kacpra Kostorza do holenderskiego FC Den Bosch z opcją wykupu, Kacpra Łukasiaka do Górnika Łęczna, Arona Stasiaka do Kotwicy Kołobrzeg oraz już po raz drugi do Motoru Lublin pomocnika Jakuba Lisa (tym razem w umowie zawarto opcję wykupu). Jak widać więcej jest ubytków niż wzmocnień, a podobnie było też zimą (odeszli: Jean Carlos Silva, Jakub Bartkowski, Kamil Drygas, Luís Mata, Bartłomiej Mruk i Hubert Sadowski), co wpisuje się w oszczędnościową politykę naszego klubu... (mij)