Goalball pływanie. Niewidomi z piłką

Medalistki ligowych zmagań w Netto Arenie. Fot. KSI Start Szczecin

Przez trzy dni w treningowej hali Netto Areny odbywał się finałowy turniej o mistrzostwo Polski w paralimpijskiej konkurencji goalball, a jest to gra drużynowa przeznaczona dla zawodników niewidomych lub z urazami narządu wzroku. By jednak szanse były równe oczy wszystkich uczestników są dokładnie zaklejane, a dodatkowo wszyscy grają w goglach z czarnymi nieprześwitującymi szybkami (sprawdzają to przed każdym meczem skrupulatnie sędziowie).

Po rozegraniu 28 spotkań w I i II lidze męskiej oraz lidze kobiet poznaliśmy medalistów mistrzostw kraju na 2024 rok. Wśród pań zwyciężył UKS Okej Lublin przed Katowicami i UKS Laski, a wśród panów wygrał UKS Laski wyprzedzając Byki Wrocław i UKS Okej Lublin.

Jedynym szczecińskim akcentem wśród medalistów był brąz mieszkańca naszego miasta Krzysztofa Suchockiego, który zasilił w tym roku ekipę z Lublina. Przy okazji turniej w Szczecinie trener kadry narodowej Piotr Szymala powołał zawodników, którzy właśnie wylecieli na międzynarodowy turnieju do Tokio, gdzie zmierzą się m.in. z silną drużyną Australii i aktualnymi mistrzami paraolimpijskimi Japończykami.

Organizatorem wykonawczym imprezy był KSI Start Szczecin, który w tej chwili pracuje nad organizacją międzynarodowych zimowych mistrzostw Polski w pływaniu, ale z racji tego, że 50-metrowy basen w Szczecinie jest zamknięty z powodu remontu dachu, impreza po raz pierwszy w historii odbędzie się w aquaparku Słowianka w Gorzowie. Zawody rozpoczną się w piątek o godz. 15.45; w sobotę starty będą od godz. 10, a w niedzielę - od godz. 9.

(mij)