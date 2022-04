Futsal. Wygrana na zakończenie

W ostatniej 22. kolejce I ligi futsalu Futsal Szczecin, który już wcześniej zapewnił sobie utrzymanie, wygrał na własnym parkiecie z zespołem KS Futsal Powiat Pilski.

Futsal Szczecin - KS Futsal Powiat Pilski 4:3 (0:2); 0:1 Góźdź (6), 0:2 Michałek (12), 1:2 Kubicki (28), 2:2 Gepert (30), 3:2 Sobinek (30), 4:2 Kubicki (35), 4:3 Knapiński (37).

Futsal: Janukiewicz - Żebrowski, Sobinek, Maćkiewicz, Bitsadze, Giorgobiani, Kubicki, Sapon, Jurys, Gepert

W pierwszej połowie lepsze wrażenie sprawiali goście, którzy częściej dochodzili do sytuacji strzeleckich. Wynik otworzył Góźdź, który po świetnie rozegranym rzucie wolnym pokonał Janukiewicza. Drugi gol to strzał z bliska Michałka, po wcześniejszej stracie Sobinka. Zespół z Piły miał jeszcze strzał w poprzeczkę. Gospodarzom niewiele wychodziło w pierwszej części meczu.

Po przerwie Futsal się przebudził. Prowadził grę i nie schodził z połowy zespołu gości. Przełomowy moment spotkania, to trzy bramki gospodarzy zdobyte w odstępie dwóch minut. Kolejno strzelali: Kubicki, Gepert i Sobinek. Po tych golach Futsal cofnął się na swoją połowę i czekał na kontrę. Po jednej z nich drugą bramkę w tym meczu strzelił kapitan zespołu - Kubicki. Na cztery minuty przed końcem spotkania, zespół z Piły wycofał bramkarza, co zaowocowało bramką kontaktową Knapińskiego. W zespole gospodarzy w słupek uderzali jeszcze Żebrowski i Sapon. Goście również mieli słupek i kilka niewykorzystanych szans. Ostatecznie Futsal utrzymał prowadzenie do końca meczu i odniósł dziewiąte zwycięstwo w tym sezonie.

Futsal Szczecin pokazał charakter i zdominował rywala w drugiej połowie. Szczecinianie zakończyli rozgrywki na przyzwoitym, siódmym miejscu. W tym sezonie zespół ze Szczecina zdobył 28 oczek i podwoił swój dorobek punktowy z sezonu 2020/2021.©℗

(PR)