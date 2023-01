Futsal. Szczecinianie grają dalej

W sobotnim (14 stycznia) spotkaniu 1/32 Pucharu Polski, Futsal Szczecin pokonał po rzutach karnych zespół KP Wooden Villa Września 4:2. W normalnym czasie i dogrywce padł wynik remisowy 4:4.

KP Wooden Villa Września - Futsal Szczecin 4:4 (1:2) karne 2:4;

Do przerwy zasłużenie prowadzili szczecinianie, a powinni jeszcze wyżej lecz byli nieskuteczni. W drugiej połowie gospodarze wyrównali i mieliśmy dogrywkę, w której padły cztery bramki.

W dogrywce zespół z Wrześni prowadził już 4:2, ale Futsal grał do końca i zdołał doprowadzić do wyrównania, a w ostatniej akcji meczu Karol Ława nie trafił do pustej bramki. W rzutach karnych lepsi okazali się futsaliści ze Szczecina, a dwa karne obronił Michał Budzyński, który okazał się bohaterem spotkania. Wcześniej gole dla szczecinian zdobywali: Karol Ława (trzy) i Konrad Żebrowski.

PR