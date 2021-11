Futbol amerykański. Armada w finale PFL9

Futboliści Armady Szczecin kontynuują zwycięską serię spotkań w rozgrywkach PFL 9 . Obrońcy tytułu nie bez problemów pokonali w półfinale Jaguars Kąty Wrocławskie 34:28 i w finale zmierzą się z zespołem Bielawa Owls.

ARMADA Szczecin - JAGUARS Kąty Wrocławskie 34:28 (12:8);

Do Szczecina przyjechał mocno zdeterminowany zespół, który miał jeden cel - wygrać to spotkanie. Jaguars zaczęli od przyłożenia za 6 punktów i dodatkowego za 2. Armada odpowiedziała tylko jednym przyłożeniem. Dalsza część pierwszej połowy, to dobra gra w obronie Armady i skuteczna końcówka, co dało prowadzenie 12:8.

Na początku drugiej części meczu Armada podwyższyła wynik na 18:8 i wydawało się, że będzie to spokojne spotkanie dla gospodarzy. Jednak to co się stało później, było bardzo zaskakujące. Do głosu doszli goście z Wrocławia. Najpierw zrobiło się 18:16, po składnej akcji Jaguars za 8 punktów (przyłożenie+2 punkty). W dalszej części meczu Armada w prosty sposób dwa razy straciła piłkę, co spowodowało, że to rywale mogli szykować swój atak. Wykorzystali oni obydwa błędy gospodarzy i niespodziewanie zrobiło się 18:28.

Zespół ze Szczecina znalazł się w bardzo trudnym położeniu.

Nie złożył on jednak broni i doprowadził do stanu 26:28, co zwiastowało wielkie emocje na koniec spotkania. To co nastąpiło później, było kluczowe dla wyniku meczu. Goście nie wykorzystali akcji ofensywnej, będąc bardzo blisko pola punktowego, zaś Armada zrobiła swoją, która zakończyła się przyłożeniem i dodatkowymi dwoma punktami. Zrobiło się 34:28.

Ostatnia minuta meczu, to duża nerwowość w obydwu zespołach. Goście szybko rozpoczęli grę, chcąc doprowadzić do wyrównania. Po jednym z takich ataków, piłkę w ręce złapał zawodnik Armady i już wiadomo było, że gospodarze nie wypuszczą zwycięstwa ze swoich rąk.

Wielkie emocje na półfinałowym meczu rozgrywek PFL 9. Armada znowu okazała się zwycięska. Zespół pokazał niesamowity charakter i w nagrodę po raz drugi z rzędu zagra w finale tych rozgrywek. Mecz z Bielawa Owls odbędzie się w Szczecinie, w niedzielę 14 listopada. Godzina meczu jest jeszcze nieznana.

PR