Czas na zimowe Igrzyska Olimpijskie. 60 Polaków w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo

Polscy olimpijczycy przed wylotem do Włoch Fot. PKOL/Facebook

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 rozpoczynają się oficjalnie w piątek. Uroczyste rozpoczęcie igrzysk z udziałem prezydenta Włoch odbędzie się na San Siro w Mediolanie.

REKLAMA

Wśród gwiazd artystycznych uroczystego otwarcia igrzyska znaleźli się m.in. Mariah Carey, Gigi D'Agostino, Laura Pausini i Andrea Bocelli. Z kolei zamknięcie zawodów nastąpi 22 lutego w największym włoskim amfiteatrze Arenie Verona,.

Dla Włoch to powrót do olimpijskiej tradycji, ponieważ wcześniej gościli zimowe igrzyska w 1956 roku w Cortinie d’Ampezzo oraz w 2006 roku w Turynie. Tym razem rywalizacja zostanie rozproszona po całym regionie, łącząc nowoczesne obiekty wielkich miast z malowniczymi trasami w Dolomitach.

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026 będą już 25. edycją tej prestiżowej imprezy. Miastami-gospodarzami są Mediolan i Cortina d'Ampezzo. Igrzyska potrwają od 6 do 22 lutego. W programie znalazło się 116 konkurencji w 16 dyscyplinach. O medale powalczą reprezentacje z 92 komitetów olimpijskich, w tym debiutanci w barwach Beninu, Gwinei Bissau i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Olimpijska reprezentacja Polski liczyć będzie 60 sportowców (w tym jedna zawodniczka rezerwowa). Biało-Czerwoni wystartują w 12 z 16 dyscyplin. Naszych przedstawicieli zabraknie tylko w hokeju na lodzie, curlingu, narciarstwie dowolnym i skeletonie.

Polscy sportowcy zdobyli w historii zimowych igrzysk olimpijskich 23 medale. W poprzedniej edycji w Pekinie na podium stanął jedynie skoczek narciarski Dawid Kubacki, który zajął trzecie miejsce na normalnym obiekcie. Ogółem dorobek Biało-Czerwonych w zimowych igrzyskach to siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych medali. Niekwestionowanym liderem wśród polskich medalistów-olimpijczyków jest Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski, który dwa złote medale wywalczył w Soczi w 2014 roku, a kolejny w Pjongczang cztery lata później, jest w kadrze także na tegoroczne igrzyska. Innymi polskim i złotymi medalistami są: Justyna Kowalczyk, Zbigniew Bródka i Wojciech Fortuna.

W Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo Polacy mają kilka medalowych szans. W historii zimowych igrzysk najwięcej medali (dziesięć), Polacy zdobyli w skokach narciarskich. Teraz jednak najbardziej liczymy na przedstawicieli innych dyscyplin. Największe nadzieje związane są z łyżwiarstwem szybkim, short trackiem oraz snowboardem. W Mediolanie najbardziej będziemy liczyć na łyżwiarza Damiana Żurka, który dwukrotnie wygrywał zawody Pucharu Świata na 500 metrów. Trzy razy był drugi na tym dystansie i raz trzeci. Do tego wygrał w wielkim stylu mistrzostwo Europy. To również medalista MŚ z 2024 roku.

Mocną kandydatką do medalu w panczenach jest też Kaja Ziomek-Nogal. Ona trzykrotnie tej zimy stawała na podium zawodów PŚ w biegu na 500 m, wygrywając raz. Została też mistrzynią Europy. W PŚ po brąz na 500 m sięgał też Marek Kania. Do tego zdobył on srebrny medal w mistrzostwach Europy. Mocną polską kandydatką do medalu jest Aleksandra Król-Walas, rywalizująca w snowboardowym slalomie gigancie równoległym. Nigdy na podium Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim nie stała Maryna Gąsienica-Daniel, ale zakopianka tuż przed występami w Cortinie d'Ampezzo złapała życiową formę.

(woj)

Weekendowe starty Polaków

Sobota 7 lutego



13:30 - biegi narciarskie, skiathlon (10+10 km), ew. Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder, Aleksandra Kołodziej

17:00 - saneczkarstwo, jedynki (1. ślizg, Mateusz Sochowicz)

17:45 - skoki narciarskie, seria próbna HS 109 (K-98), Anna Twardosz, Pola Bełtowska

18:32 - saneczkarstwo, jedynki (2. ślizg, Mateusz Sochowicz)

18:45 - skoki narciarskie, konkurs indywidualny HS 109 (K-98) (1. seria, Anna Twardosz, Pola Bełtowska)

20:00 - skoki narciarskie, konkurs indywidualny HS 109 (K-98) (2. seria, ew. Anna Twardosz, Pola Bełtowska)

19:45 - łyżwiarstwo figurowe, zawody drużynowe, soliści, program krótki (Władimir Somojłow)

20:05 - łyżwiarstwo figurowe, zawody drużynowe, pary, program dowolny (Julia Szczecinina/Michał Woźniak lub Sofia Dowhal/Wiktor Kulesza)



Niedziela 8 lutego



9:00 - snowboard, gigant równoległy kobiet (kwalifikacje), Aleksandra Król-Walas, Maria Bukowska-Chyc

9:30 - snowboard, gigant równoległy mężczyzn (kwalifikacje), Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk

10:00 - snowboard, gigant równoległy kobiet (eliminacje), ew. Aleksandra Król-Walas, Maria Bukowska-Chyc

10:30 - snowboard, gigant równoległy mężczyzn (eliminacje), ew. Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk

11:30 - narciarstwo alpejskie, zjazd, ew. Maryna Gąsienica-Daniel

12:30 - biathlon, sztafety mieszane 4x6 km (ew. Polska)

12:30 - biegi narciarskie, skiathlon (10km+10km), ew. Dominik Bury, Sebastian Bryja, Maciej Staręga

13:00 - snowboard, gigant równoległy kobiet (1/8 finału), ew. Aleksandra Król-Walas, Maria Bukowska-Chyc

13:24 - snowboard, gigant równoległy mężczyzn (1/8 finału), ew. Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk

13:48 - snowboard, gigant równoległy kobiet (ćwierćfinał), ew. Aleksandra Król-Walas, Maria Bukowska-Chyc

14:00 - snowboard, gigant równoległy mężczyzn (ćwierćfinał), ew. Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk

14:12 - snowboard, gigant równoległy kobiet (półfinał), ew. Aleksandra Król-Walas, Maria Bukowska-Chyc

14:19 - snowboard, gigant równoległy mężczyzn (półfinał), ew. Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk

14:26 - snowboard, gigant równoległy kobiet (mały finał), ew. Aleksandra Król-Walas, Maria Bukowska-Chyc

14:29 - snowboard, gigant równoległy kobiet (finał), ew. Aleksandra Król-Walas, Maria Bukowska-Chyc

14:36 - snowboard, gigant równoległy mężczyzn (mały finał), ew. Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk

16:00 - łyżwiarstwo szybkie, finał 5000 m (ew. Władimir Siemirunnij)

17:00 - saneczkarstwo, jedynki (3. ślizg, Mateusz Sochowicz)

18:31 - saneczkarstwo, jedynki (4. ślizg, Mateusz Sochowicz)

19:30 - łyżwiarstwo figurowe, zawody drużynowe, pary sportowe, program dowolny (Julia Szczecinina/Michał Woźniak lub Sofia Dowhal/Wiktor Kulesza)

20:45 - łyżwiarstwo figurowe, zawody drużynowe, solistki, program dowolny (Jekatierina Kurakowa)

21:55 - łyżwiarstwo figurowe, zawody drużynowe, soliści, program dowolny (Władimir Somojłow)

REKLAMA