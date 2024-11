Co ze stadionem na Skolwinie?

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Renata Łażewska i prezes Świtu Paweł Adamczak, prezentują makietę z wizualizacjami nowego stadionu. Fot. Świt

Piłkarze z północnego Szczecina mimo że są beniaminkami, to dzielnie walczą w rozgrywkach II ligi i na półmetku rozgrywek (po 17 kolejkach) plasują się tuż pod strefą dającą prawo gry w barażach o awans do I ligi!

Świt jest niepokonany od 7 kolejek, w których zdobył 13 punktów, a przy okazji regularnie serwuje swoim kibicom emocjonujące i pełne zwrotów akcji widowiska, jak chociażby niedawny mecz z Zagłębiem II Lubin (4:4), gdzie walczący do końca zawodnicy trenera Tomasza Kafarskiego, wyszarpali punkt po filmowych bramkach, choć jeszcze trzy minuty przed końcem przegrywali różnicą dwóch goli. Sportowo i organizacyjnie Świt udowadnia, że jest gotowy na coraz to większe wyzwania, ale jeśli chodzi o infrastrukturę, to na Skolwinie jest nadal bardzo wiele do zrobienia...

Wymogi PZPN i warunkowa licencja

Klub wywodzący się z najdalej na północ położonego osiedla Szczecina, czyli Skolwina, poczynił w ostatnich latach duży postęp. Po 9 sezonach ambitnych starań, wywalczył w czerwcu upragniony awans do II ligi, ale także prężnie rozwija Akademię Piłkarską, która obejmuje już 16 klas sportowych w placówkach oświatowych na terenie miasta. W klubie trenuje łącznie blisko 300 zawodników zrzeszonych w drużynach dziecięcych i młodzieżowych. Awans do II ligi wymusił doraźną poprawę infrastruktury, by dalej można było grać przy Stołczyńskiej, gdyż w przeciwnym razie alternatywą była jedynie gra Świtu na głównej płycie Stadioniu Miejskiego, z którego korzysta ekstraklasowa Pogoń. Innym rozwiązaniem mogła być... wyprowadzka ze Szczecina. Na Skolwinie od początku byli przeciwko temu scenariuszowi, więc wspólnie z MOSRiR-em w Szczecinie zrobiono wszystko, aby powstała wymagana podręcznikiem licencyjnym tymczasowa trybuna na ponad 900 miejsc z zadaszeniem oraz wymaganą częścią socjalną. Poprawiło to niewątpliwie komfort oglądania spotkań na Skolwinie, jednak trybuna ma charaktker tymczasowy, a przyznana warunkowo licencja opiera się również na pisemnej deklaracji Miasta Szczecin o zamiarze realizacji dużej inwestycji, którą ma być w pełni profesjonalna trybuna na blisko 1000 kibiców z cześcią socjalną w tym szatniami, spełniająca wytyczne podręcznika licencyjnego PZPN.

Projekt gotowy, czas na realizację

Równolegle do rozwoju klubu przez ostatnie lata trwały prace przygotowawcze do realizacji budowy trybuny, gdyż stadion na Skolwinie był na szarym końcu obiektów nawet III-ligowych, a obecnie mimo modernizacji plasuje się na końcu stawki jeżeli chodzi o obiekty klubów II ligi. Na początku przeszkodą były bariery formalne i m.in. nieodpowiednia funkcja terenów, na których planowano zrealizować inwestycję, więc dokonano zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Kiedy zmiany weszły w życie, Szczecińskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wykonanie projektu trybuny, w którym wybrano szczecińskie biuro architektoniczne MD Polska, powierzając mu realizację zadania. Prace trwały blisko 2 lata, również z uwagi na problemy z brakiem kanalizacji deszczowej, ale ostatecznie projekt jest ukończony i można przystępować do jego realizacji, na którą tak długo czekają mieszkańcy Skolwina, ale także kibice z całego miasta.

- Cierpliwie czekaliśmy przez ostatnią dekadę, zmagając się z wieloma problemami natury infrastrukturalnej, na pochodzącym z lat 60-tych ubiegłego wieku obiekcie na Skolwinie - mówi Szymon Kufel, dyrektor sportowy Świtu. - Tymczasem gościliśmy przy Stołczyńskiej Legię Warszawa czy Cracovię w Pucharze Polski i choć goście głośno nie narzekali, to trzeba przyznać, że obiekt chluby ani miastu, ani klubowi nie przynosił. Teraz liczymy, że zgodnie z deklaracjami na początku nowego roku zostanie wbita pierwsza łopata i rozpocznie się realizacja inwestycji, która będzie swojego rodzaju architektoniczną wizytówką północy Szczecina

Plany Szczecina względem Skolwina

Realizacja trybuny została zapowiedziana także przez prezydenta Szczecina Piotra Krzystka, który pod koniec marca tego roku na konferencji prasowej poprzedzającej hitowy mecz Świtu z Elaną Toruń jeszcze w III lidze potwierdził przejście od fazy projektów do czynów. Z uwagi na trudne geologicznie podłoże oraz technologię wykonania, projekt został rozłożony w czasie na lata 2025-2026. Jednak jeżeli budowa trybuny przy Stołczyńskiej wraz z poprawą nawierzchni boiska ma stać się faktem, to niezbędne jest również zapewnienie środków finansowych na ten cel, z których pierwsza część powinna pojawić się w projekcie budżetu na rok 2025. Ten powinien być właśnie w przygotowaniu i procedowany już wkrótce, podczas ostatniej sesji Rady Miasta w bieżącym roku.

Zwróciliśmy się więc z pytaniami do przedstawicieli magistratu, czy w związku z tym, że Miasto zapowiadało modernizację stadionu na Skolwinie w latach 2025-2026, ustalono już harmonogram najbliższych działań w tej sprawie oraz czy w budżecie na 2025 rok będą zarezerwowane środki na tę inwestycję?

- Wiążący kształt budżetu na 2025 rok poznamy dopiero w grudniu, kiedy to radni będą uchwalać stosowny dokument i dopiero wtedy można będzie wypowiadać się na temat szczegółów - odpowiedział nam Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta.

Gdyby sen się ziścił...?

A co byłoby w przypadku, jeśli Świt sportowo spisałby się na tyle dobrze, że zdołałby wygrać potencjalne baraże i awansować na zaplecze ekstraklasy? Wtedy klub ze Skolwina obowiązywałyby kryteria I-ligowe...

- Dążymy oczywiście do dalszego rozwoju i chcemy budować możliwie najlepsze warunki do rozwoju dla dzieci i młodzieży z naszej akademii, ale jesteśmy też realistami i twardo stąpamy po ziemi - podkreśla Sz. Kufel. - W gronie II-ligowców, jesteśmy stawiani raczej w roli Kopciuszka, ale osiągamy faktycznie niezłe wyniki i będziemy robić wszystko, aby sprawiały one nadal jak najwięcej radości naszym kibicom, ale rozwój musi postępować stopniowo. Choć po planowanej przebudowie obiektu nie będzie się już czego wstydzić, a samo dostosowanie stadionu do wymogów I-ligowych nie będzie już tak dużym wyzwaniem.

Zatem czekamy z niecierpliwością na najbliższe sesje Rady Miasta oraz wbicie pierwszej łopaty przy Stołczyńskiej, które w pewnym stopniu pozwoli mieszkańcom północy Szczecina nieco zapomnieć o poczuciu bycia mieszkańcami stolicy Pomorza Zachodniego drugiej kategorii oraz o wieloletnim zastoju inwestycyjnym w tej części miasta, która choć w sporej odległości od centrum, to jest pięknie położona i z olbrzymim potencjałem, który na co dzień podkreśla tamtejsza Duma Dzielnicy czyli Klub Sportowy Świt.

(mij)