Była prezes Chemika Police z aktem oskarżenia

Była prezes klubu siatkarskiego Chemik Police objęta została aktem oskarżenia, który już trafił do sądu, a sprawa dotyczy tzw. afery polickiej. Sprawa dotyczy finansowania kampanii wyborczej z pieniędzy klubu siatkarskiego Chemik Police. Akt oskarżenia został skierowany przeciwko trzem osobom, m.in. byłej pani prezes tego klubu.

Była prezes jest podejrzana o to, że zleciła innej osobie - również objętej aktem oskarżenia - dokonanie analizy marketingowej dla klubu, a osoba ta we wspomnianym okresie nie prowadziła działalności gospodarczej. Mężczyzna wystawił za to cztery faktury na ponad 46 tys. zł. W rzeczywistości żadne analizy nie zostały wykonane, pieniądze natomiast, które zostały uzyskane i wypłacone z klubu Chemik Police, częściowo następnie służyły do prowadzenia kampanii pani prezes, która nie występowała już jako prezes, ale kandydatka w wyborach parlamentarnych w 2015 r.

(oprac. mij)