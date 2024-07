Brydż sportowy. Franciszek Stężała ze złotem mistrzostw Europy

Reprezentacja Polski wywalczyła mistrzostwo Europy; piąty od lewej Franciszek Stężała. Fot. archiwum

Zawodnik AZS-u Uniwersytet Szczeciński Franciszek Stężała, został młodzieżowym mistrzem Europy do lat 16 w brydżu sportowym na dopiero co zakończonym turnieju, który odbył się we Wrocławiu.

Drużynowe ME organizowane są w tej dyscyplinie co dwa lata. Młodzi Polacy bronili tytułu, ale zmiana pokoleniowa sprawia, że praktycznie do rywalizacji przystępują zupełnie inne reprezentacje.

- W 11 spotkaniach przegraliśmy tylko raz, w dodatku pierwszego dnia z późniejszym wicemistrzem, Norwegią – mówił po zawodach F. Stężała. – Potem mieliśmy jeszcze trudne przeprawy z Anglikami oraz Węgrami. Każdorazowo zaczynaliśmy od straty, ale w miarę upływu czasu, redukowaliśmy minusy i ostatecznie zwyciężaliśmy.

Brydż sportowy jest dyscypliną, w której poza umiejętnością utrzymania koncentracji na długim dystansie, sporą rolę odgrywa cierpliwość, logiczne myślenie, dyscyplina oraz zgrania z partnerem. Szczecinianin grał w parze z reprezentantem Krakowa – Jakubem Michalskim. Chłopcy, z racji odległości, nie spotykają się zbyt często, ale trenują razem przez internet. Szczególnie w ostatnim czasie ów trening był mocno zintensyfikowany.

- Znamy się już trochę i graliśmy także na żywo, w mistrzostwach Polski czy na kongresach w Poznaniu oraz Krakowie – podsumował mistrz Europy z grodu Gryfa.

W Poznaniu szczecinianin i krakowianin wygrali trzy turnieje z trzech, a w mistrzostwach Polski młodzików wywalczyli w październiku ubiegłego roku złote medale w konkurencji par oraz brązowe krążki w teamach. Pewnie wygrali także oba kryteria kadrowe, choć prawdziwym sprawdzianem były dopiero mistrzostwa Europy. Zdali ten egzamin, w dodatku ze złotym skutkiem!

W przygotowaniach do ME naszego zawodnika wsparła Zachodniopomorska Federacja Sportu oraz Zachodniopomorski Związek Brydża Sportowego. (mij)