Boule. Nauka współdziałania, zawieranie przyjaźni

W sobotę i niedzielę (31 lipca) w godz. 9.30 - 17 na Jasnych Błoniach im. Świętego Jana Pawła II (w okolicach parkingu przy ul. Księdza Piotra Skargi) Klub Sportowy Puenta Szczecin organizuje III otwarte mistrzostwa miasta w grze w boule.

Będzie to już trzeci w grodzie Gryfa turniej gry w boule (petanque) o tej randze. W sobotę zmierzą się drużyny dwuosobowe tzw. dublety, natomiast w niedzielę o mistrzostwo powalczą single. Każdego dnia drużyny będą musiały rozegrać 7 pojedynków. W turnieju może wystartować każdy, nawet ten, kto rozpoczyna dopiero swoją przygodę z tym sportem.



Gra w boule staje się coraz popularniejsza w Szczecinie, zyskuje ona wielu zwolenników, a część „bulomaniaków", bo tak nazywa się często pozytywnie zakręconych, po uzyskaniu licencji Polskiej Federacji Petanque, trenuje regularnie oraz jeździ na zawody, również te rangi mistrzostw Polski, a inni grają rekreacyjnie w gronie rodziny i znajomych. Poszerza się rzesza osób zainteresowanych regułami gry w boule i poznaniem jej taktyki.

Petanque (petanka, gra w bule, gra w kule) to tradycyjna gra towarzyska, wywodząca się z Francji, lecz uprawiana z powodzeniem w innych regionach europy i świata. Jest coraz popularniejsza również w Polsce. W Polskiej Federacji Petanque zrzeszonych jest obecnie około 50 klubów. Od kilku lat gra jest propagowana również w Szczecinie przez wielu miłośników tej aktywności fizycznej, którzy uzyskawszy licencje zawodnicze reprezentują nasze miasto na wielu turniejach rankingowych w różnych rejonach Polski.

W boule możemy grać niemal wszędzie: na alejkach parkowych, na szkolnych boiskach, bieżniach, placach. Z dziećmi możemy bawić się w boule na morskich plażach czy na trawie. Co więcej, w petanque można grać w każdym wieku. Bardzo chętnie grają dzieci nawet w wieku przedszkolnym. Turlają one plastikowe bule wypełnione wodą. Grają też ich rodzice, mogą i dziadkowie. I tu warto podkreślić kolejną zaletę tego sportu: w boule to gra rodzinna, a aktywny wypoczynek w gronie najbliższych jest wartością bezcenną. Najmłodszych możemy uczyć koncentracji, cieszenia się ze zwycięstwa i przyjęcia z pokorą porażek oraz drobnych niepowodzeń. Dla dorosłych to wciągająca dyscyplina sportu, w której liczy się nie tylko technika rzutu, czy sprawność manualna, ale przede wszystkim fakt, że uczy koncentracji oraz logicznego myślenia, niezbędnego do opracowania taktyki. Wbrew pozorom petanque to jednak również sport zespołowy, który uczy współdziałania. Pozwala poznawać nowych ludzi i zawierać nowe przyjaźnie. (mij)