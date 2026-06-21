Boks. 22 walki na plaży w Trzebieży

Emocjonujące pojedynki odbywały się w plażowej scenerii. Fot. Joanna WIKTOROWSKA

Po raz ósmy odbył się turniej pięściarski „Boks przeciwko uzależnieniom” zorganizowany przez Boxing Sokół Team, a tym razem walki toczyły się w ringu usytuowanym na plaży w Trzebieży. 44 pięściarzy stoczyło 22 pojedynki, a spośród zwycięzców wyróżnili się: Daniel Petrosjan, Oskar Korgól, Oliver Żywicki (wszyscy Sokół Team), Tosia Szczepaniak, Mateusz Soliński (oboje Taurus Goleniów), Oliwier Nogaj, Maciej Orłowski (obaj Boks na Prawym Brzegu), Krystian Dzbanuszek (Spartakus Szczecin) i Hanna Śledź (Sicarios Koszalin).

REKLAMA

- Gdy młodzi pójdą w sport to zyskują, a gdy pójdą w uzależnienie, to wiadomo, co się dzieje, bo tracą nie tylko młodość ale też często szansę na normalne życie - podkreśla pomysłodawca i realizator pomysłu Piotr Sokołowski. - Sport potrafi wyrwać ze szponów nałogu, a także przed nimi uchronić. Idea turnieju jest taka, aby wystartować mógł każdy, także te osoby, które często nie mogą sobie pozwolić na płatne treningi czy nawet sprzęt. Łatwo jest skreślać ludzi, a trudniej jest dawać szansę, lecz ja zapytam, kiedy jest większa satysfakcja? Odpowiedź wydaje się oczywista. Gdy widzę z jakim zapałem korzystają z tej szansy młodzi ludzie, to wiem, że robimy coś dobrego i zachęcam inne kluby, by poszły naszym śladem.

Impreza, w której startowało wielu zawodników z młodzieżowych ośrodków wychowawczych, odbyła się pod hasłem: „Sport zamiast nałogu – wybierz ring, nie uzależnienie”, a celem zawodów była nie tylko popularyzacja boksu, ale również zachęcanie młodych ludzi do aktywności sportowej. (km)

REKLAMA