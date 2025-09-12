Walczą na ringu przeciw uzależnieniom

Już po raz 6. w Policach odbędzie się Międzynarodowy Turniej Boks Przeciwko Uzależnieniom.

– To przestrzeń dla dzieci i młodzieży z ośrodków wychowawczych, domów dziecka i placówek opiekuńczych, a także dla tych, którzy szukają siebie, pasji, wyzwań i dobrych nawyków. Mogą tu odkryć ducha wojownika i spróbować swoich sił w ringu – zachęca do udziału w wydarzeniu trener Piotr Sokołowski. – Chcemy pokazać, że sport ma niesamowitą siłę, że potrafi zwalczyć największe zło. Na galach dajemy to uczucie, wiarę, nadzieję, że można i przede wszystkim, że warto. Początek w sobotę o g. 12, ul. Traugutta 4.

(km)