Piątek, 12 września 2025 r. 
Walczą na ringu przeciw uzależnieniom

Data publikacji: 12 września 2025 r. 19:24
Ostatnia aktualizacja: 12 września 2025 r. 19:24
Już po raz 6. w Policach odbędzie się Międzynarodowy Turniej Boks Przeciwko Uzależnieniom. 

– To przestrzeń dla dzieci i młodzieży z ośrodków wychowawczych, domów dziecka i placówek opiekuńczych, a także dla tych, którzy szukają siebie, pasji, wyzwań i dobrych nawyków. Mogą tu odkryć ducha wojownika i spróbować swoich sił w ringu – zachęca do udziału w wydarzeniu trener Piotr Sokołowski. – Chcemy pokazać, że sport ma niesamowitą siłę, że potrafi zwalczyć największe zło. Na galach dajemy to uczucie, wiarę, nadzieję, że można i przede wszystkim, że warto. Początek w sobotę o g. 12, ul. Traugutta 4.

(km)

