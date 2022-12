Boks. 15 medali Skorpiona w 93. mistrzostwach Polski seniorów i seniorek

Podczas 93. mistrzostwa Polski seniorów i seniorek w boksie, które odbyły się w Zabrzu, kolejny raz nasze województwo jak i miasto bardzo dobrze reprezentowali zawodniczki i zawodnicy klubu BKS Skorpion Szczecin, zdobywając aż 15 medali!

Szczecinianki zdobyły 5 medali, a wszystkie w wagach olimpijskich. Wiktoria Rogalińska w wadze 54 kg zdobyła złoto po wspaniałej walce i zwycięstwie nad bardziej doświadczoną i utytułowaną olimpijką z Tokio Sandrą Drabik. Obie zawodniczki pokazały boks na najwyższym poziomie, a finałowa walka mogła by być ozdobą wielu turniejów i pokazem dobrego kobiecego boksu. Drugi złoty medal dla Skorpiona zdobyła w kat. 66 kg Katarzyna Szarańska. Tym razem z brązowymi krążkami wracają jej koleżanki: Natalia Waliczek (50 kg), Klaudia Poliwczak (57 kg), Wanessa Orczyk (60 kg). W rywalizacji kobiet, z naszego województwa srebrny medal w kat. 75 kg zdobyła Martyna Jancelewicz (Klub Bokserski Taurus Goleniów), a brązowy medal zdobyła w kat. 75 kg Elżbieta Wójcik (Klub Bokserski Karlino). Wśród kobiet BKS Skorpion zwyciężył zarówno w klasyfikacji punktowej jak i medalowej, a województwo zachodniopomorskie zajęło wysokie II miejsce.



W rywalizacji mężczyzn dla Skorpiona złote medale zdobyli: Mateusz Bereźnicki w wadze 92 kg (jest to jego trzeci tytuł mistrza Polski seniorów od 2020 rok, a ma niespełna 21 lat) i Łukasz Stanioch w kat. 80 kg, który wrócił do boksu olimpijskiego i zdobył swój pierwszy tytuł mistrza Polski seniorów, a wcześniej zdobywał mistrzostwo Polski młodzieżowców i był multimedalistą MP w różnych kategoriach wiekowych, a w finale w Zabrzu pokonał kolegę klubowego, aktualnego mistrza Polski do lat 23 Kacpra Derdę. Oprócz niego wicemistrzami kraju zostali jeszcze dwaj szczecinianie: Daniel Piotrowski w kat. 67 kg (po najlepszej walce finałów, która mogła by być ozdobą niejednej gali zawodowej, stojącej na bardzo dobrym poziomie i obfitującej w częste zmiany akcji, doznał porażki 2:3) oraz Łukasz Perkowski w wadze 63.5 kg (nasz najmłodszy finalista, niespełna 19-letni absolwent Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie). Brązowe medale dla Skorpiona wywalczyli Marcel Materla (57 kg), Beniamin Zarzeczny (63.5 kg), Arkadiusz Zakharyan (63.5 kg), Mateusz Urban (71 kg) i najstarszy z tego grona 27-letni Karol Welter (75 kg), dla którego był to debiut w imprezie boksu olimpijskiego, bo można go także oglądać na zawodowych ringach. W Zabrzu w drodze do medalu pokonał aktualnego mistrza Polski U-23, a następnie brązowego medalistę MP seniorów, a w półfinale uległ z bardzo doświadczonym rywalem (17 lat w boksie i blisko 250 walk). W rywalizacji mężczyzn Skorpion został ósmy rok z rzędu najlepszym klubem w Polsce, triumfując w klasyfikacji klubowej i medalowej, a Zachodniopomorskie zwyciężyło w rywalizacji województw. (mij)