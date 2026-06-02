Badminton. Faworytem medalista ME

Badminton to widowiskowy sport. Fot. archiwum

Od piątku do niedzieli w Enea Arenie przy ul. Szafera odbędą się 47. indywidualne mistrzostw Polski seniorów w badmintonie, w których swój udział potwierdziło blisko 300 zawodników. Wśród nich są olimpijczycy, dotychczasowi krajowi mistrzowie, ale także zdobywcy tytułów mistrzowskich: kontynentalnych i światowych.

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Spora grupa seniorów to także aktualni zawodnicy grający wciąż w kategorii Elity, więc wysoki poziom sportowy jest gwarantowany. W turnieju zagra m.in. najlepszy Polski badmintonista, Przemysław Wacha, dwukrotny brązowy medalista mistrzostw Europy, olimpijczyk z Aten, Pekinu, Londynu i Rio de Janeiro, oraz Kamila Augustyn, uczestniczka igrzysk olimpijskich w Pekinie i Londynie. Zwycięstwo w poszczególnych kategoriach wiekowych i rodzajach gier (kategorie są co 5 lat, gry są singlowe, deblowe i mieszane) uprawnia do startowania w mistrzostwach Europy, które w tym roku odbędą się we Włoszech.

Impreza rozpocznie się w piątek o godz. 9, a w sobotę i niedzielę rozgrywki rozpoczynać się będą o godz. 8.30. Mecze odbywać się będą w obu halach Enea Areny, w których zostanie rozłożonych aż 11 profesjonalnych mat z boiskami do badmintona. Wstęp we wszystkie dni mistrzostw jest bezpłatny, a w sobotę organizatorzy przygotowali dodatkową niespodziankę. Personel medyczny Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologii szpitala „Zdroje” będzie budował świadomość społeczną w zakresie chorób metabolicznych, w szczególności cukrzycy. Kibice będą mieć możliwość zmierzenia poziomu glukozy we krwi, rozmowy z dietetykiem klinicznym i edukatorami diabetologicznymi na temat cukrzycy i jej profilaktyki. Po weryfikacji medycznej, część przebadanych dostanie możliwość przetestowania urządzeń do badania poziomu glukozy we krwi od Firmy Dexcom. Sensoryczne urządzenia połączone z aplikacją w telefonie, będą przez 10 dni monitorować glikemię, bez konieczności nakłuwania palców. (oprac. mij)





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