Piątek, 02 stycznia 2026 r. 
71. Plebiscyt Sportowy „Kuriera Szczecińskiego”. Niemal wszystko policzone...

Data publikacji: 31 grudnia 2025 r. 16:20
Ostatnia aktualizacja: 31 grudnia 2025 r. 19:58
71. Plebiscyt Sportowy „Kuriera Szczecińskiego". Niemal wszystko policzone...
Andrzej Stec patrzy na zegarek, by ze wszystkim zdążyć... Fot. Dariusz GORAJSKI  

Zakończyło się głosowanie w 71. Plebiscycie Sportowym „Kuriera Szczecińskiego” na najlepszych oraz najpopularniejszych 10 sportowców i 3 trenerów województwa zachodniopomorskiego w 2025 roku, więc jesteśmy blisko poznania wszystkich rozstrzygnięć, a oficjalne wyniki ogłosimy na Gali Mistrzów Sportu, która zgodnie z tradycją ostatnich lat odbędzie się na początku nowego roku, w poniedziałek 12 stycznia w gościnnych progach Hanzy Tower.

W organizację zbliżającej się szybkimi krokami imprezy jak zawsze zaangażowany jest uczestnik igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2008 roku w roli trenera, czyli Andrzej Stec ze Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka, wielki propagator idei olimpijskiej, laureat nagrody III stopnia w kategorii prac magisterskich w konkursie PKOl na materiały poświęcone tematyce igrzysk. M.in. w Biurze Podróży AS przy pl. Grunwaldzkim od 7 stycznia nominowani mogą wygodnie w dogodnym czasie odebrać zaproszenia na galę.

W tym roku przedłużyliśmy termin przyjmowania tradycyjnych kuponów papierowych, które można było wysyłać pocztą jeszcze 23 grudnia. Mamy już policzone wyniki głosowania SMS-owego i dotychczas otrzymanych kuponów, ale na niektórych pozycjach wyniki różnią się minimalnie, więc ostatnie przesyłki mogą mieć jeszcze wpływ na czołową dziesiątkę sportowców i trójkę szkoleniowców.

Przypomnijmy, że aby znaleźć się na liście kandydatów w sportach indywidualnych, zawodnik lub zawodniczka w 2025 roku musieli zdobyć medal w wyczynowej rywalizacji seniorów podczas: mistrzostw świata albo Europy lub w Pucharze Świata. Plebiscytową przepustką było także zdobycie medalu mistrzostw Polski. W sportach drużynowych (jest preferencja, bo gry zespołowe są najpopularniejsze wśród kibiców) plebiscytową przepustką było powołanie do reprezentacji kraju lub znacząca pozycja w rywalizacji najwyższej klasy rozgrywkowej. Trenerzy mogli znaleźć się na liście, jeśli ich podopieczni spełnili wyżej wymienione kryteria. (mij)

 

71 Plebiscyt Sportowy Kuriera Szczecińskiego

