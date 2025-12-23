71. Plebiscyt Sportowy „Kuriera Szczecińskiego”. Dziś drukujemy ostatni kupon!

Wyniki naszej tegorocznej zabawy ogłosimy na tradycyjnej gali na początku stycznia. Fot. Magdalena KLYTA

We wtorek (23 grudnia) po raz ostatni zamieszczamy kupon do głosowania w 71. Plebiscycie Sportowym „Kuriera Szczecińskiego” na najlepszych oraz najpopularniejszych 10 sportowców i 3 trenerów województwa zachodniopomorskiego w 2025 roku, więc zamieszczamy oficjalną listę kandydatów, na której znalazło się 29 zawodników (choć jest tylko 27 pozycji, bo mamy dwie pary motorowodniaków) oraz 10 szkoleniowców. Na prośby naszych Czytelników przedłużyliśmy termin przyjmowania papierowych kuponów, które można jeszcze wysyłać jeszcze tylko dziś, ale za to aż do północy! Przy nadaniu na poczcie decyduje data stempla pocztowego. Przypominamy też, że szczecińska poczta przy ul. Dworcowej - na której przez wiele lat nasi Czytelnicy wysyłali listy z kuponami niemal do samej północy ostatniego dnia głosowania - nie jest już niestety całodobowa... Przypominamy też, że głosowanie sms-owe zakończyliśmy już o północy z niedzieli na poniedziałek.

REKLAMA

Regulamin plebiscytu

Aby znaleźć się na liście kandydatów w sportach indywidualnych, zawodnik lub zawodniczka w 2025 roku musieli zdobyć medal w wyczynowej rywalizacji seniorów podczas: mistrzostw świata albo Europy lub w Pucharze Świata. Plebiscytową przepustką było także zdobycie medalu mistrzostw Polski. W sportach drużynowych (jest preferencja, bo gry zespołowe są najpopularniejsze wśród kibiców) plebiscytową przepustką było powołanie do reprezentacji kraju lub znacząca pozycja w rywalizacji najwyższej klasy rozgrywkowej. Trenerzy mogli znaleźć się na liście, jeśli ich podopieczni spełnili wyżej wymienione kryteria.

Wysyłanie kuponów

Głosowanie tradycyjne na kuponach papierowych potrwa tylko do dziś do północy. Papierowe kupony należy wysyłać pocztą na nasz nowy adres: „Kurier Szczeciński”, ul. Jacka Malczewskiego 34/11, 71-612 Szczecin, z dopiskiem na kopercie „Plebiscyt sportowy” (decyduje data stempla pocztowego). Można też kupony przynieść osobiście od poniedziałku do piątku (w godz. 9 - 15) do siedziby redakcji (na domofonie należy nacisnąć 211). Nie ma już możliwości – jak to było w poprzednich latach – wrzucania kuponów do skrzynki redakcyjnej przy naszej poprzedniej siedzibie przy pl. Hołdu Pruskiego 8...

Każdy Czytelnik może wysłać dowolną liczbę kuponów, ale wypełnić na nich trzeba wszystkie 13 miejsc. Kupon musi być wycięty z oryginalnego wydania „Kuriera” (odbitki ksero nie będą honorowane). Nieważne będą kupony błędnie albo niecałkowicie wypełnione lub takie, na których znajdą się nazwiska osób spoza listy pretendentów. W głosowaniu kuponowym numery na liście przy nazwiskach pretendentów prosimy pomijać. Zachęcamy Czytelników do napisania na kuponie hasła promującego sport, a najciekawsze propozycje nagrodzimy upominkami.

Wysyłanie SMS-ów już zakończone

Typowania za pomocą SMS-ów przyjmowaliśmy tylko do minionej niedzieli (21 grudnia) do godz. 24 i już w tej formie - która cieszyła się sporym uznaniem naszych Czytelników - nie można oddawać głosów na sportowców oraz trenerów, ale ciągle można jeszcze typować w tradycyjnej formule na papierowych kuponach.

(mij)

REKLAMA