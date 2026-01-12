71. Plebiscyt Sportowy „Kuriera Szczecińskiego”. Kajakarz Kacper Sieradzan triumfatorem

Fot. Dariusz Gorajski

W poniedziałkowy wieczór w gościnnych progach Hanzy Tower na Wielkiej Gali Mistrzów Sportu ogłosiliśmy wyniki 71. Plebiscytu Sportowego „Kuriera Szczecińskiego” na najlepszych oraz najpopularniejszych 10 sportowców i 3 trenerów województwa zachodniopomorskiego w 2025 roku, a triumfatorami zostali kajakarz Wiskordu Kacper Sieradzan oraz zajmujący się pięściarzami Skorpiona Marcin Stankiewicz. Były też nagrody specjalne, a tytuł sportowego Mecenasa Roku Kapituła Plebiscytu przyznała właścicielowi i prezesowi ekstraklasowej Pogoni Szczecin Alexowi Haditaghiemu.

Na oficjalnej liście kandydatów znalazło się 29 zawodników (choć było tylko 27 pozycji, bo mieliśmy dwie pary motorowodniaków) oraz 10 szkoleniowców, a spośród nich - na papierowych kuponach oraz za pośrednictwem SMS-ów - nasi Czytelnicy wybrali najpopularniejszych, ale przyznajemy, że niektóre rozstrzygnięcia były dla nas sporym zaskoczeniem, jak choćby przykładowo brak wśród laureatów motorowodnego mistrza świata i Europy Marcina Zielińskiego, któremu do znalezienia się w dziesiątce najlepszych zabrakło zaledwie 4 punktów, czyli praktycznie pojedynczego kuponu lub jednego SMS-a...

Przypomnijmy, że zgodnie z regulaminem plebiscytu, aby znaleźć się na liście kandydatów w sportach indywidualnych, zawodnik lub zawodniczka w 2025 roku musieli zdobyć medal w wyczynowej rywalizacji seniorów podczas: mistrzostw świata albo Europy, w mistrzostwach Polski lub w Pucharze Świata. W sportach drużynowych (była preferencja, bo gry zespołowe są najpopularniejsze wśród kibiców) plebiscytową przepustką było powołanie do reprezentacji kraju lub znacząca pozycja w rywalizacji najwyższej klasy rozgrywkowej. Trenerzy mogli znaleźć się na liście, jeśli ich podopieczni spełnili wyżej wymienione kryteria.

Kanadyjkarz na czele

Głosami naszych Czytelników triumfatorem plebiscytu został młody, utalentowany kajakarz szczecińskiego Wiskordu Kacper Sieradzan, którego wielka kariera - miejmy nadzieję - dopiero się rozpoczyna. Nasz zwycięzca specjalizuje się w najbardziej prestiżowych jedynkach, zaś w niedawno zakończonym roku na młodzieżowych mistrzostwach świata do lat 23 w Portugalii w kanadyjkach C-1 na 500 metrów wywalczył brązowy medal, a podczas młodzieżowych mistrzostw Europy do lat 23 w kanadyjkach C-1 na 1000 metrów został wicemistrzem kontynentu. W mistrzostwach Polski seniorów w Bydgoszczy w kanadyjkach C-1 wywalczył dwa srebrne medale, na 500 oraz 1000 metrów i właśnie te dwa wicemistrzowskie tytuły były jego plebiscytową przepustką. W młodzieżowych mistrzostwach Polski do lat 23, rozegranych także w Bydgoszczy, a kanadyjkach C-1 na 500 metrów zdobył złoty medal.

Mistrzyni i reprezentant

Drugie miejsce zajęła warcabowa arcymistrzyni Natalia Sadowska, z Admirała PC BEST Szczecin, która wywalczyła aż 4 medale mistrzostw świata i Europy. W MŚ zdobyła złoto w grze superbłyskawicznej (tylko 3 minuty na partię), srebro w rozgrywkach błyskawicznych (partie 5-minutowe) i brąz w warcabach szybkich (20 minut). W tej ostatniej konkurencji została mistrzynią Starego Kontynentu. Ponadto, po cyklu turniejów, w generalnej klasyfikacji Pucharu Świata wywalczyła II miejsce. Natomiast w mistrzostwach Polski kobiet została triumfatorką.

Na ostatnim stopniu podium uplasował się piłkarz ekstraklasowej Pogoni Szczecin Kamil Grosicki, który jako kapitan doprowadził Portowców do finału Pucharu Polski, a w kolejnej edycji tej imprezy zakończył udział na 1/8 finału. Rozgrywki sezonu 2024/2025 Pogoń zakończyła na 4. miejscu, a w obecnych jest w dolnej połówce tabeli. W czerwcu Grosik pożegnał się z reprezentacją Polski, ale po zmianie selekcjonera powrócił do kadry narodowej, a nawet rozegrał setny mecz w Biało-Czerwonych barwach.

Walki oraz gimnastyka

Tuż za podium znalazła się Wiktoria Rogalińska, pięściarka PGE BKS Skorpion Szczecin, która furorę zrobiła w Pucharze Świata, wywalczając w Brazylii złoto, a w Kazachstanie oraz Indiach - brązy. W mistrzostwach Polski seniorek zdobyła złoty medal i to po raz szósty z rzędu!

Piątą lokatę zajął zapaśnik AKS-u Białogard Zbigniew Baranowski, mistrz świata wojskowych i mistrz Polski seniorów, który w seniorskich mistrzostwach naszego globu wywalczył 5. lokatę.

Szósta pozycja przypadła gimnastyczce sportowej MKS Kusego Szczecin Marcie Pihan-Kuleszy, która w mistrzostwach Polski zdobyła złoty medal w wieloboju, a ponadto została mistrzynią kraju na równoważni oraz wicemistrzynią w ćwiczeniach wolnych.

Woda i rower

Siódme miejsce zajęła pływaczka MKP Szczecin Klaudia Tarasiewicz, która łączy zawody na basenie z pływaniem na otwartych akwenach, a ten drugi rodzaj sportowej aktywności jest teraz dla niej ważniejszy. Na wodach otwartych w mistrzostwach Europy zajęła 4. i 11. miejsce, a w młodzieżowych mistrzostwach Europy do lat 23 wywalczyła dwa srebrne medale i 5. lokatę, w Pucharze Świata była druga we Włoszech zaś w Pucharze Europy zwyciężała w Hiszpanii i Chorwacji oraz była najlepsza w długodystansowym pływaniu na Cyprze. Na basenie w mistrzostwach Polski wywalczyła trzy złote medale i jeden brązowy, a w niedawno rozegranych w Szczecinie zimowych mistrzostwach kraju powiesiła na szyi dwa złote krążki i jeden srebrny. Ponadto startowała w mistrzostwach Europy w Lublinie zajmując 14. i 17. miejsce.

Na ósmej pozycji sklasyfikowano jej koleżankę klubową Wiktoria Guść, pływającą klasycznie w basenie. Na mistrzostwach świata zajęła indywidualnie 34. pozycję, a w sztafetach była szesnasta i siedemnasta. W młodzieżowych mistrzostwach Europy do lat 23 zajęła 11. i 14. lokatę. Na podium stawała zaś w mistrzostwach Polski, dwukrotnie wywalczając złoto oraz srebro i brąz, a w zimowym czempionacie na Floating Arenie trzykrotnie wywalczyła tytuł mistrzyni kraju, zaś raz została wicemistrzynią.

Dziewiąta lokata przypadła zawodniczce Klubu Kolarskiego Ziemia Darłowska Marlenie Karwackiej, która wspólnie z koleżanką klubową Nikolą Sibiak uplasowała się tuż za podium mistrzostw świata, zajmując 4. miejsce w sprincie drużynowym, a ponadto obie darłowianki zostały w drużynie wicemistrzyniami Polski. Dodatkowo Karwacka wywalczała srebro krajowych mistrzostw.

Najlepszą plebiscytową dziesiątkę zamyka Nikola Sibiak z KK Ziemia Darłowska, która wspólnie z koleżanką wywalczyła 4. pozycję w MŚ i 2. lokatę w MP, a ponadto w mistrzostwach Polski zdobyła złoto i brąz, a więc wypasła ciut lepiej od Karwackiej, ale od Czytelników otrzymała nieco mniej głosów...

Najlepsi szkoleniowcy

W rywalizacji trenerów triumfował szkoleniowiec pięściarzy PGE BKS Skorpion Szczecin Marcin Stankiewicz, który opiekuje się - ale jak podkreśla, razem ze współpracownikami, m.in. Karolem Chabrosem i Patrykiem Tkaczykiem - Wiktorią Rogalińską oraz wieloma innymi bokserami, jak choćby mistrz Europy juniorów Fabian Urbański i jego brat Ksawery Urbański (wicemistrz Europy młodzików) oraz Mateusz Urban, brązowy medalista młodzieżowych mistrzostw Europy, zdobywca III miejsca w Pucharze Świata seniorów oraz mistrz Polski seniorów i młodzieżowców.

Drugie miejsce zajął trener kolarski Marcin Adamów z KK Ziemia Darłowska, który opiekuje się laureatkami, Marleną Karwacką i Nikolą Sibiak oraz całą rzeszą darłowskiej młodzieży.

Podium zamyka szkoleniowiec zapaśników Cezary Jastreb z AKS-u Białogard, opiekujący się Zbigniewem Baranowskim, a spośród jego licznych podopiecznych wymieńmy jeszcze choćby Julię Nowicką, młodzieżową mistrzynię Polski, która w młodzieżowych ME była ósma, czy utytułowanego Krzysztofa Bieńkowskiego, który był w gronie pretendentów, lecz nie awansował do czołowej dziesiątki.

Alex Haditaghi ratuje Pogoń

Plebiscytowa Kapituła przyznała też nagrody specjalne, a sportowym Mecenasem Roku został właściciel i prezes piłkarskiej Pogoni Alex Haditaghi. Przejął on Dumę Pomorza w tragicznej sytuacji, gdy wyprzedawano piłkarzy hurtowo (odeszli m.in. Kostas Triantafyllopoulos, Kryspin Szcześniak, Jakub Bartkowski, Luis Mata, Bartłomiej Mruk, Damian Dąbrowski, Jean Carlos Silva, Kamil Drygas, Michał Kucharczyk, Pontus Almqvist, Sebastian Kowalczyk, Mateusz Łęgowski, Paweł Stolarski, Mariusz Fornalczyk, Bartosz Klebaniuk, Luka Zahović, Wahan Biczachczjan, Alex Gorgon, Benedikt Zech i praktycznie także Dante Stipica, a nieco wcześniej odeszli m.in.: Adam Buksa, Kamil Wojtkowski, Jakub Piotrowski, Sebastian Walukiewicz, Kacper Kozłowski, Adrian Benedyczak i Marcin Listkowski), a mimo to długi rosły w zastraszającym tempie. Poprzedni właściciel Jarosław Mroczek tak naprawdę nie chciał się chyba rozstać z klubem i pierwsza oferta Kanadyjczyka z irańskimi korzeniami została odrzucona, a powiódł się dopiero fortel z pośrednictwem Nilo Efforiego. Rozpoczęcie działalności w Szczecinie wiązało się ze spłatą wielomilionowego zadłużenia, także wobec zawodników, a następnie trzeba było budować praktycznie nową drużynę, czego nie ułatwiła rejterada najlepszego snajpera Eftchymisa Koulourisa. Pierwsze transfery pokazały, że nowa ekipa dopiero się uczy, ale wszystko wskazuje na to, że sprawy zmierzają w dobrym kierunku!

Kobiety górą!

Drużyną Roku została występująca w Ekstralidze piłkarek nożnych kobieca Pogoń Szczecin, która poprzedni sezon zakończyła z brązowym medale, a w obecnych rozgrywkach na półmetku także jest trzecia. Szczecinianki doszły do finału Pucharu Polski, który przegrały dopiero rzutami karnymi, a w obecnej edycji PP są w 1/8 finału. Młodym Sportowcem Roku wybrano mistrza świata i Europy, brydżystę Franciszka Stężałę z Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Szczecińskiego, który zdobył złote medale w Drużynowych Mistrzostwach Świata do lat 16 oraz w Mistrzostwach Europy Par do lat 16. Sportowcem Roku niepełnosprawnych został pływak KSI Startu Szczecin Krzysztof Lechniak, który zajmował wysokie lokaty na mistrzostwach świata (7., 8., dwukrotnie 9., 10. i 11.), a ponadto wywalczył 3 złote medale mistrzostw Polski, a w niedawnych zimowych mistrzostwach kraju rozegranych w Szczecinie zdobył złoto, srebro i brąz. Sportowcem Roku niesłyszący wybrano lekkoatletkę Szczecińskiego Klubu Sportowego Głuchych Korona, matkę dwójki synów i prawdziwą wojowniczkę Agatę Kosztowny, która w XXV Letnich Igrzyskach Głuchych w Tokio wywalczyła brązowy medal w maratonie. Miała też wiele innych sukcesów i także w rywalizacji ze słyszącymi, bo wygrała m.in. rywalizację kobiet w 11. Nocnym Portowym Maratonie Szczecińskim. Podczas mistrzostw Polski niesłyszących w lekkoatletyce, które odbyły się w Szczecinie, zdobyła złoto i dwa srebra, a podczas halowych mistrzostw Polski niesłyszących w lekkoatletyce w Spale wywalczyła 2 złote krążki.

Nagrodę prywatną byłego zawodnika i szefa Pogoni Andrzeja Rynkiewicza otrzymał najlepszy piłkarz województwa zachodniopomorskiego, cały czas decydujący o obliczu drużyny kapitan szczecińskiej Pogoni Kamil Grosicki, który w minionym roku zaliczył setny występ w reprezentacji Polski i ma szansę po raz kolejny pojechać na mistrzostwa świata. ©℗ (mij)

Współorganizatorem 71. Plebiscytu Sportowego „Kuriera Szczecińskiego” jest Miasto Szczecin, a głównym partnerem Województwo Zachodniopomorskie. Wydarzenie wspierają: Totalizator Sportowy – właściciel marki Lotto, CSL sp. z o.o. Biuro Podróży AS, Hanza Tower i Zachodniopomorska Rada Olimpijska.

Najlepsi w 2025 roku

ZAWODNICY

1. Kacper Sieradzan (Wiskord Szczecin, kajakarstwo ) 14,52 %

2. Natalia Sadowska (Admirał PC BEST Szczecin, warcaby) 9,32 %

3. Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin, piłka nożna) 8,65 %

4. Wiktoria Rogalińska (PGE BKS Skorpion Szczecin, boks) 8,28 %

5. Zbigniew Baranowski (AKS Białogard, zapasy) 7,95 %

6. Marta Pihan-Kulesza (MKS Kusy Szczecin, gimnastyka sportowa) 6,82 %

7. Klaudia Tarasiewicz (MKP Szczecin, pływanie) 6,48 %

8. Wiktoria Guść (MKP Szczecin, pływanie) 5,87 %

9. Marlena Karwacka (KK Ziemia Darłowska, kolarstwo) 5,04 %

10. Nikola Sibiak (KK Ziemia Darłowska, kolarstwo) 4,16 %

TRENERZY

1. Marcin Stankiewicz (PGE BKS Skorpion Szczecin, boks) 40,33 %

2. Marcin Adamów (KK Ziemia Darłowska, kolarstwo) 25,00 %

3. Cezary Jastreb (AKS Białogard, zapasy) 13,33 %

