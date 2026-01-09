71. Plebiscyt Sportowy „Kuriera Szczecińskiego”. W poniedziałek ogłosimy wyniki!

Triumfatorzy ubiegłorocznej imprezy. Fot. Dariusz GORAJSKI

Dobiegło końca głosowanie w 71. Plebiscycie Sportowym „Kuriera Szczecińskiego” na najlepszych oraz najpopularniejszych 10 sportowców i 3 trenerów województwa zachodniopomorskiego w 2025 roku, a wyniki ogłosimy na Wielkiej Gali Mistrzów Sportu, która odbędzie się w najbliższy poniedziałek, zgodnie z tradycją ostatnich lat w gościnnych progach Hanzy Tower przy al. Wyzwolenia.

O wynikach poinformujemy oczywiście w poniedziałkowy wieczór na naszej stronie internetowej (24kurier.pl), a najlepsi zawodnicy i szkoleniowcy przedstawieni zostaną we wtorkowym wydaniu „Kuriera Szczecińskiego”. Fotorelację z gali zamieścimy natomiast w naszej gazecie dzień później, czyli na środowych stronach.

Pretendenci oraz wszyscy olimpijczycy z województwa zachodniopomorskiego, dla których jest to wygodniejsze, mogą zgłaszać się po zaproszenia na galę także w piątek w godz. 10 – 17 do Biura Podróży AS przy pl. Grunwaldzkim. W organizacji zbliżającej się szybkimi krokami imprezy ponownie pomaga nam aktywnie działający w Szczecińskim Klubie Olimpijczyka uczestnik igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2008 roku w roli trenera triathlonistów, czyli Andrzej Stec i stąd m.in. wynika nasz szczególny ukłon w stronę zachodniopomorskich olimpijczyków.

W tym roku przedłużyliśmy termin przyjmowania tradycyjnych kuponów papierowych, które można było wysyłać pocztą jeszcze 23 grudnia i koperty z kuponami otrzymywaliśmy także w nowym roku, co nieco utrudniło nam procedurę liczenia głosów, a uchylimy rąbka tajemnicy, że praktycznie dosłownie w ostatniej chwili z czołowej dziesiątki wypadły dwie osoby, które naszym zdaniem zasługiwały na uhonorowanie. Decyzje naszych Czytelników były jednak inne i musimy to uszanować. Mamy już policzone wyniki głosowania SMS-owego i tradycyjnego na papierowych kuponach, a teraz czekamy jedynie na ich oficjalne ogłoszenie, co nastąpi już wkrótce.

Przypomnijmy, że aby znaleźć się na liście kandydatów w sportach indywidualnych, zawodnik lub zawodniczka w 2025 roku musieli zdobyć medal w wyczynowej rywalizacji seniorów podczas: mistrzostw świata albo Europy lub w Pucharze Świata. Plebiscytową przepustką było także zdobycie medalu mistrzostw Polski. W sportach drużynowych plebiscytową przepustką było powołanie do reprezentacji kraju lub znacząca pozycja w rywalizacji najwyższej klasy rozgrywkowej. Stworzyliśmy preferencję dla gier zespołowych, bo są one najpopularniejsze wśród kibiców i to nawet niezależnie od wyników naszych drużyn. Podajmy jako przykład piłkarską Pogoń Szczecin, która w ekstraklasowych zmaganiach spisuje się – łagodnie mówiąc – średnio, bo z dorobkiem zaledwie 21 punktów zajmuje odległe 11. miejsce mając na strefą spadkową jedynie punkt przewagi, a ponadto portowcy odpadli z Pucharu Polski (w dwóch poprzednich edycjach PP docierali do finału tych rozgrywek), lecz mimo to ponad 20-tysięczne trybuny na Twardowskiego były zazwyczaj pełne, a w dniu zawodów w kasach często brakowało biletów! Licznie wypełniały się też trybuny w szczecińskiej Netto Arenie na spotkaniach koszykarzy Kinga czy na pojedynkach siatkarek Chemika Police. Wracając do plebiscytowego regulaminu podajmy,że trenerzy mogli znaleźć się na liście, jeśli ich podopieczni spełnili wcześniej wymienione kryteria.

Lista pretendentów

ZAWODNICY

Zbigniew Baranowski (AKS Białogard, zapasy) – MP złoto

Krzysztof Bieńkowski (AKS Białogard, zapasy) – MP złoto

Konrad Burawski (GK Piast Szczecin, kolarstwo) – MP srebro

Kacper Czapla (MKP Szczecin, pływanie) – MP złoto

Zofia Gaborska (KMS Szczecin, lekkoatletyka) – MP złoto

Marta Gockowska i Krzysztof Gockowski (Ślizg Szczecin, sporty motorowodne) – MP brąz

Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin, piłka nożna) – reprezentant Polski

Wiktoria Guść (MKP Szczecin, pływanie) – MP złoto

Filip Jarota (Prime x Squash Club Szczecin, squash) – MP srebro

Dorian Juszczak (SKT Szczecin, tenis) – MP srebro

Marlena Karwacka (KK Ziemia Darłowska, kolarstwo) – MP srebro, srebro

Jacek Kołpaczyński (Ślizg Szczecin, sporty motorowodne) – MP srebro

Piotr Lisek (KMS Szczecin. lekkoatletyka) – MP złoto, złoto

Kamil Nalepa (Griffin’s-Spin Szczecin, tenis stołowy) – MP złoto

Marta Pihan-Kulesza (MKS Kusy Szczecin, gimnastyka sportowa) – MP złoto, złoto, srebro

Natalia Radkiewicz (Pogoń Szczecin, piłka nożna) – reprezentantka Polski, Ekstraliga brąz

Jakub Rodziewicz (SEJK Pogoń Szczecin), żeglarstwo – MP brąz

Wiktoria Rogalińska (PGE BKS Skorpion Szczecin, boks) – PŚ złoto

Natalia Sadowska (Admirał PC BEST Szczecin, warcaby) – MŚ złoto, srebro; ME złoto; PŚ srebro; MP kobiet złoto

Nikola Seremak (GK Piast Szczecin, kolarstwo) – MP srebro

Nikola Sibiak (KK Ziemia Darłowska, kolarstwo) – MP złoto, srebro, brąz

Kacper Sieradzan (Wiskord Szczecin, kajakarstwo ) – MP srebro, srebro

Adam Suszczyk i Małgorzata Mrówczyńska (Ślizg Szczecin, sporty motorowodne) – ME srebro

Maria Taczek (AZS Szczecin, wioślarstwo) – MP złoto, srebro

Klaudia Tarasiewicz (MKP Szczecin, pływanie) – MP złoto

Marcin Zieliński (H2O Szczecin, sporty motorowodne) – MŚ złoto, ME złoto

Przemysław Żołnierewicz (King Szczecin, koszykówka) – reprezentant Polski

TRENERZY

Marcin Adamów (KK Ziemia Darłowska, kolarstwo)

Mirosław Drozd (MKP Szczecin, pływanie)

Cezary Jastreb (AKS Białogard, zapasy)

Piotr Kula (AZS Szczecin, wioślarstwo)

Piotr Łęczyński (Pogoń Szczecin, piłka nożna)

Łukasz Markowski (SKT Szczecin, tenis)

Robert Siluk (SEJK Pogoń Szczecin, żeglarstwo)

Marcin Stankiewicz (PGE BKS Skorpion Szczecin, boks)

Piotr Szczeszek (Wiskord Szczecin, kajakarstwo)

Damian Zieliński (GK Piast Szczecin, kolarstwo)

