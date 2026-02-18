71. Plebiscyt Sportowy „Kuriera Szczecińskiego”. Grosik razy 200!

Swój jubileuszowy mecz z Arką Kamil Grosicki kończył przed czasem z obandażowaną lewą nogą... Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

Niedzielny, zasłużenie lecz ze sporym trudem wygrany 1:0 ekstraklasowy mecz z piłkarzami Arki Gdynia, był dwusetnym oficjalnym spotkaniem Kamila Grosickiego w barwach Pogoni Szczecin. Dodajmy, że popularny Grosik to laureat III miejsca w 71. Plebiscycie Sportowym „Kuriera Szczecińskiego” na 10 najlepszych sportowców województwa zachodniopomorskiego!

Przypomnijmy, że na ostatnim stopniu naszego plebiscytowego podium uplasował się piłkarz ekstraklasowej Pogoni Szczecin Kamil Grosicki, który jako kapitan doprowadził Portowców do finału Pucharu Polski, a w kolejnej edycji tej imprezy zakończył udział na 1/8 finału. Rozgrywki sezonu 2024/2025 Pogoń zakończyła na 4. miejscu, a w obecnych jest w dolnej połówce tabeli. W czerwcu Grosik pożegnał się z reprezentacją Polski, ale po zmianie selekcjonera powrócił do kadry narodowej, a nawet rozegrał setny mecz w Biało-Czerwonych barwach, a już pod koniec marca być może będzie walczył o swój kolejny start w mistrzostwach świata, bo w barażach Polacy najpierw będą walczyć u siebie z Albanią, a w wypadku przejścia tej przeszkody, Biało-Czerwonych czeka w barażowym finale triumfator potyczki Szwecji z Ukrainą.

Nasz laureat jest wychowankiem Pogoni i w barwach Dumy Pomorza zadebiutował blisko 20 lat temu, dokładnie 6 maja 2006 roku w ligowym meczu z… Arką, pojawiając się na boisku w 86. minucie, a Szczecinianie bezbramkowo zremisowali wtedy z ekipą z Trójmiasta. Na 200 oficjalnych meczów Grosickiego w Granatowo-Bordowych barwach złożyło się 171 meczów ekstraklasy, 16 spotkań Pucharu Polski, 8 spotkań Ligi Konferencji Europy i 5 meczów Pucharu Ligi Polskiej. We wszystkich rozgrywkach obecny kapitan strzelił dla Pogoni 58 goli.

Poniedziałkowy sparing wyrównawczy, dla podopiecznych kapitana Portowców, którzy w meczu z Arką nie wystąpili lub zagrali bardzo krótko, z III-ligową Polski Cukier Kluczevią Stargard został odwołany z powodu warunków atmosferycznych i złego stanu boiska, więc dzień ten został poświęcony na regenerację. Wczoraj drużyna miała wolne, a dziś rozpocznie już zajęcia pod kątem wyjazdowego starcia z Górnikiem Zabrze, które rozpocznie się w sobotę o godz. 17.45. Na Środę Popielcową trener Thomas Thomasberg zaplanował trening łączony, na siłowni oraz na boisku. Po jednym, już wyłącznie piłkarskim treningu, piłkarze Pogoni odbędą w czwartek i w piątek. Następnie samolotem udadzą się do Krakowa, a w kierunku Zabrza pojadą autokarem. Po meczu na Górnym Śląsku szybko wrócą do domu, a obecny tydzień Granatowo-Bordowi zwieńczą niedzielnym sparingiem wyrównawczym

z III-ligową Lechią Zielona Góra (lider Grupy 3), zaś mecz zaplanowano na godz. 16. Kolejnym ligowym bojem Dumy Pomorza będzie szlagierowy mecz z mocno zimą wzmocnionym i zaprzyjaźnionym z Pogonią Widzewem Łódź, który odbędzie się w kolejną sobotę, 28 lutego o godz. 17.45, a władze naszego klubu, spodziewając się lepszej frekwencji, zapowiadają otwarcie zamkniętej w tym roku trybuny „D”.

