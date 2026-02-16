Piłka nożna. Grosik razy 200!

Swój jubileuszowy mecz z Arką Kamil Grosicki kończył przed czasem z obandażowaną lewą nogą... Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

Niedzielny, zasłużenie lecz ze sporym trudem wygrany 1:0 ekstraklasowy mecz z piłkarzami Arki Gdynia, był dwusetnym oficjalnym spotkaniem kapitana Kamila Grosickiego w barwach Pogoni Szczecin. Dodajmy, że popularny Grosik to laureat III miejsca w 71. Plebiscycie Sportowym „Kuriera Szczecińskiego" na 10 najlepszych sportowców województwa zachodniopomorskiego!

Nasz laureat jest wychowankiem Pogoni i w barwach Dumy Pomorza zadebiutował blisko 20 lat temu, dokładnie 6 maja 2006 roku w ligowym meczu z... Arką, pojawiając się na boisku w 86. minucie, a Szczecinianie bezbramkowo zremisowali wtedy z ekipą z Trójmiasta. Na 200 oficjalnych meczów Grosickiego w Granatowo-Bordowych barwach złożyło się 171 meczów ekstraklasy, 16 spotkań Pucharu Polski, 8 spotkań Ligi Konferencji Europy i 5 meczów Pucharu Ligi Polskiej. We wszystkich rozgrywkach Grosik strzelił dla Pogoni 58 goli.

Poniedziałkowy sparing wyrównawczy, dla podopiecznych kapitana Portowców, którzy w meczu z Arką nie wystąpili lub zagrali bardzo krótko, z III-ligową Polski Cukier Kluczevią Stargard został odwołany z powodu warunków atmosferycznych i złego stanu boiska, więc dzień ten został poświęcony na regenerację. We wtorek drużyna miała wolne, a w środę rozpocznie już zajęcia pod kątem wyjazdowego starcia z Górnikiem Zabrze, które rozpocznie się w sobotę o godz. 17.45. Na Środę Popielcową trener Thomas Thomasberg zaplanował trening łączony, na siłowni oraz na boisku.

Po jednym, już wyłącznie piłkarskim treningu, piłkarze Pogoni odbędą w czwartek i w piątek. Następnie samolotem udadzą się Krakowa, a w kierunku Zabrza pojadą autokarem. Po meczu na Górnym Śląsku szybko wrócą do domu, a obecny tydzień Granatowo-Bordowi zwieńczą niedzielnym sparingiem wyrównawczym z III-ligową Lechią Zielona Góra (lider Grupy 3), zaś mecz zaplanowano na godz.16. (mij)

* * *

