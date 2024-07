ZUT widoczny w sieci. Znamy wyniki międzynarodowego zestawienia

Wśród zachodniopomorskich uczelni kolejny rok ZUT jest sklasyfikowany najwyżej. Fot. Dariusz GORAJSKI

Dwudzieste drugie miejsce w kraju zajął Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w lipcowym zestawieniu Webometrics Ranking of World Universities. Wśród zachodniopomorskich uczelni kolejny rok ZUT jest sklasyfikowany najwyżej. W Europie uczelnia zajmuje 655. miejsce, a w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest 113.

W zestawieniu znalazło się ponad 6 tysięcy instytucji ze Starego Kontynentu, w tym ponad 400 z Polski. W klasyfikacji światowej ZUT jest na 1741. miejscu.

Ranking Webometrics opracowuje Cybermetrics Lab - grupa badawcza wchodząca w skład największej publicznej instytucji badawczej w Hiszpanii, Najwyższej Rady Badań Naukowych w Madrycie (CSIC). Twórcy rankingu za główny cel stawiają sobie zwiększenie obecności uczelni wyższych w Internecie oraz promowanie idei otwartego dostępu do wiedzy (Open Access).

Oprócz typowych wskaźników bibliometrycznych związanych z badaniami naukowymi, publikacjami i cytowalnością, pod uwagę brane są również wskaźniki webometryczne. Należą do nich, między innymi, wpływ ilości i jakości treści publikowanych na stronie uczelni na jej rozpoznawalność w sieci. W zestawieniu pod uwagę brane są następujące kryteria: widoczność z wagą 50 proc. (mierzona liczbą zewnętrznych przekierowań do strony uczelni), otwartość z wagą 10 proc. (najczęściej cytowani badacze danej uczelni) oraz doskonałość z wagą 40 proc. (udział uczelni w najczęściej cytowanych dokumentach i publikacjach). Pośrednio, jak podkreślają twórcy metodologii, wskaźniki te mierzą również jakość dydaktyki czy poziom transferu technologii do przemysłu.

(as)