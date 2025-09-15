Kursy dla maturzystów. Bezpłatne, z dostępem online

Fot. Elżbieta KUBERA

Uniwersytet Szczeciński po raz kolejny zaprasza maturzystów do skorzystania z bezpłatnych kursów maturalnych online, przygotowanych przez wykładowców uczelni. To kilkaset godzin nagrań, do których uczniowie mogą wracać w dowolnym czasie i miejscu – sami decydują, kiedy i gdzie się uczą.

Kursy obejmują przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski i niemiecki, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia.

Maturzyści, zainteresowani kursami, powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.kandydaci.usz.edu.pl/kursy-maturalne. W korespondencji zwrotnej otrzymają login i hasło do platformy z kursami. Z dostępu do materiałów będą mogli korzystać do 30 maja 2026 roku.

Więcej informacji na stronie www.kandydaci.usz.edu.pl.

