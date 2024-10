Ważne dla studenta pobierającego rentę rodzinną. Wnioski do końca października

Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Tylko do końca października studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, mogą dostarczyć zaświadczenia z uczelni o kontynuowaniu nauki do wniosku o dalszą wypłatę świadczenia. Jeśli tego nie zrobią, nie dostaną pieniędzy za ten miesiąc.

– Studenci, którzy w pierwszym zaświadczeniu złożonym do ZUS mieli wpisany całkowity okres nauki w szkole wyższej i w trakcie roku akademickiego jej nie przerwali, nie muszą go ponownie składać – tłumaczy Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego. – Pozostali powinni pamiętać, by ten dokument dostarczyć w odpowiednim terminie, żeby nie przepadła im wypłata renty rodzinnej za dany miesiąc.

Rentę rodzinną może otrzymać m.in. dziecko po śmierci rodzica. Przysługuje do ukończenia przez nie 16. lat albo do 25. roku życia pod warunkiem, że nadal się kształci. Jeśli urodziny przypadają w trakcie ostatniego roku studiów – wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego.

Edukację uczniów i studentów potwierdza zaświadczenie ze szkoły lub uczelni. Zwykle jest wydawane na rok szkolny bądź akademicki albo na programowy czas nauki. ZUS wypłaca rentę rodzinną za okres, który jest wskazany w zaświadczeniu.

Jeżeli uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże cały okres nauki (np. pięcioletnie studia), to ZUS będzie wypłacał rentę przez cały ten czas. Może jednak w każdej chwili sprawdzić, czy student faktycznie studiuje. Natomiast, gdy zaświadczenie nie potwierdza całkowitego czasu nauki, należy najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty przesłać do ZUS-u zaświadczenie z uczelni i wniosek o dalszą wypłatę świadczenia.

Student, który złoży zaświadczenie jeszcze w październiku, otrzyma rentę rodzinną za ten miesiąc. Gdy spóźni się i dostarczy dokumenty w listopadzie, to za październik świadczenie nie będzie przysługiwać.

Osoby, które pobierają rentę rodzinną, muszą też pamiętać, aby poinformować ZUS o wcześniejszym przerwaniu lub zakończeniu nauki. Jeżeli tego nie zrobią, renta będzie nadal wypłacana nieuprawnionej osobie. Nienależne świadczenia trzeba będzie zwrócić razem z odsetkami.

(K)