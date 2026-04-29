Układ Słoneczny w pigułce. Otwarta prelekcja PTMA

Na drugie spotkanie poświęcone Układowi Słonecznemu, przedstawionemu z nieco mniej oczywistej perspektywy zaprasza Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział w Szczecinie. Podczas prelekcji uczestnicy poznają ciekawostki dotyczące Słońca, planet oraz mniejszych obiektów krążących w naszym kosmicznym sąsiedztwie.

- W trakcie wydarzenia wykorzystane zostaną materiały wizualne, symulacje oraz filmy, które w przystępny sposób zobrazują zjawiska często wydające się na pierwszy rzut oka nielogiczne lub zaskakujące - zapowiadają organizatorzy wydarzenia. - To doskonała okazja, by spojrzeć na Układ Słoneczny w nowym świetle i poszerzyć swoją wiedzę w lekkiej, angażującej formie.

Prelekcja ma charakter popularnonaukowy i przeznaczona jest dla osób w każdym wieku – zarówno dla pasjonatów astronomii, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z kosmosem.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 30 kwietnia o godz. 19 w budynku Politechniki Morskiej ul. Wały Chrobrego 1/2, sala 19. Prelegentami będą Marcin Biskupski, Łukasz Drzewoszewski. Wstęp wolny.

(K)

