Trzeba robić, co się lubi i unikać samotności!

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stargardzie zainaugurował nowy rok akademicki. Do studiujących seniorów dołączają kolejni.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stargardzie to już ok. 40 sekcji zainteresowań. Starsi stargardzianie mogą korzystać w mieście z wielu aktywności, rozwijać się i integrować na wyjazdach. I choć jednych ubywa, innych przybywa, UTW ma się dobrze. Zrzesza obecnie ok. 350 osób.

– Nie wyobrażamy sobie teraz siedzenia w domach przed telewizorem – zgodnie mówią członkowie stargardzkiego UTW. – Tutaj czujemy się nadal młodzi i potrzebni.

Liczba członków uniwersytetu jest ruchoma, bo nie wszystkim na regularną aktywność pozwala stan zdrowia. Przed pandemią liczba studentów przekraczała 550 osób. Obecnie jest ich nieco mniej. Ale zapisy na senioralny uniwersytet trwają do końca roku.

– Trzeba żyć zgodnie ze swoimi potrzebami, robić to, co się lubi, co daje satysfakcję, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, unikać samotności i bywać wśród ludzi – mówił podczas inauguracji roku w SCK Stanisław Bartosik, od 11 lat prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Stargardzie. – Musimy być solidarni i w razie potrzeby sobie pomagać. To jest jedno z zadań UTW, także na ten rok akademicki.

Prezes Bartosik zapewnia, że starość może być szczęśliwa i za przykład daje właśnie słuchaczy UTW. Podczas inauguracji roku akademickiego, w Stargardzkim Centrum Kultury obecni byli przedstawiciele zaprzyjaźnionych uniwersytetów z Pyrzyc, Polic i Szczecina, z którymi stargardzki UTW od lat współpracuje.

W ramach UTW Stargard działa m.in. zespół taneczny Seniority, które „obtańcowują” wiele uroczystości w całym regionie. Tańczące panie w tym roku wygrały nagrodę grand prix w Wadowicach. Przy UTW działają też teatr A – To – My oraz zespół śpiewaczy Chabry.

– Wszystkie sekcje zasługują na uznanie – podkreśla Stanisław Bartosik.

Z każdym nowym rokiem akademickim w poczet seniorów – słuchaczy przyjmowani są nowi członkowie. Nie inaczej było podczas tegorocznej inauguracji. Po ślubowaniu odebrali oni legitymacje członkowskie. ©℗

(w)