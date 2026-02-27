Powstało Regionalne Centrum Kryzysowe na lewobrzeżu Szczecina [GALERIA, FILM]

Nowa siedziba RCK jest świeżo po remoncie, pięknie wyposażona i przyjazna dla interesantów. Znajduje się przy ul. Słowackiego 13/1. Udzielana jest tam m.in. pomoc psychologa, prawnika, logopedy czy psychodietetyka. Fot. Agata JANKOWSKA

W tym miejscu pomoc otrzyma każda osoba w kryzysie psychicznym, zmagająca się z problemami emocjonalnymi, przemocą domową, rówieśniczą. Centrum Usług Społecznych otwarło nową, drugą już siedzibą Regionalnego Centrum Kryzysowego - tym razem w lewobrzeżnej części miasta, przy ul. Słowackiego 13/1.

Pierwszy taki punkt powstał już przy ul. Struga na prawobrzeżu. Teraz funkcjonuje kolejny, nieopodal centrum miasta. Regionalne Centrum Kryzysowe oferuje wsparcie gabinetowe - indywidualne konsultacje, ale również wsparcie dla par czy rodzin, wsparcie grupowe, w tym m.in. warsztaty, grupy wsparcia dla młodzieży, rodziców czy ofiar przemocy domowej. RCK zajmuje się także pomocą interwencyjną i mobilną - oznacza to, że jego pracownicy przyjeżdżają do miejsca osoby lub osób, którym trzeba udzielić pomocy.

Do najczęściej zgłaszanych problemów w RCK należą: problemy wychowawcze związane z trudnościami w sprawowaniu opieki nad dziećmi, konflikty rodzinne, trudności relacyjne, problemy w związkach, trudności szkolne, problemy dorastania, problemy emocjonalne wynikające również m.in., z zaburzeń lękowych, stanów depresyjnych, obniżonego nastroju, problemy wynikające z trudności emocjonalnych i wychowawczych dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Dotychczas w RCK odbyło się 3936 spotkań. Wsparcia psychologicznego udzielono 3258 razy, pedagogicznego – 260, logopedycznego – 177, prawnego – 175, psychoterapeutycznego – 57, psychodietetycznego – 9.

- Tutaj udzielamy wsparcia i pomocy wszystkim osobom, które borykają się różnego rodzaju kryzysami, potrzebują wsparcia psychologicznego, specjalistycznego, mogą skorzystać z pomocy pedagoga, psychodietetyka, psychoterapeuty. Każda sytuacja kryzysowa, każda osoba, która potrzebuje rozmowy, wsparcia specjalisty, może się zgłosić zarówno do tego punktu na lewobrzeżu, który dzisiaj otwieramy, jak i na prawobrzeżu - tłumaczy rzecznik prasowy Centrum Usług Społecznych Maciej Homis. - Wsparcie kierowane jest do wszystkich osób, nie ma tutaj znaczenia wiek, status materialny i nawet miejsce zamieszkania, bo mogą być to osoby też spoza naszego miasta. Wsparcie realizowane w tym miejscu jest całkowicie darmowe. Niezależnie od dochodu każdy, kto chce skorzystać z tej pomocy, może ją tutaj uzyskać bezpłatnie.



Otwarcie Regionalnego Centrum Kryzysowego miało miejsce w piątek 27 lutego. Udział w nim wzięli prezydent Szczecina Piotr Krzystek, wicemarszałkini województwa zachodniopomorskiego Anna Bańkowska oraz dyrektor CUS Marcin Kowalski. Nie zabrakło pracowników RCK oraz osób odpowiedzialnych za powstanie tego miejsca.

- Samorząd wychodzi naprzeciw mieszkańcom. Tym, którzy na co dzień potrzebują naszej pomocy, ale też tym, którzy w konkretnych sytuacjach i okolicznościach znajdują się w jakimś kryzysie czy z jakimiś problemami. Takim właśnie celom będzie służyło to centrum, a dzieje się to wszystko dlatego i te możliwości mamy, że korzystamy z funduszy, które zabezpiecza nam samorząd województwa. Są to środki unijne, które szeroko inwestowane są w sferę społeczną, a więc budowanie tego naszego społeczeństwa, które ma różne potrzeby, czasem problemy i my jesteśmy od tego, żeby wspólnymi siłami te problemy rozwiązywać, wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i budować tę dobrą jakość życia w Szczecinie - powiedział prezydent Piotr Krzystek.

- Pamiętam historię, kiedy wymyślaliśmy Regionalne Centra Kryzysowe. To był koniec roku 2019 po traumatycznych wydarzeniach, które miały miejsce w województwie zachodniopomorskim. Jak zapewne pamiętacie sześć nastolatek zaczadziło się w Escape Roomie w Koszalinie. Potem był ten tragiczny wypadek na autostradzie, tuż pod Szczecinem, kiedy samochody zderzały się i to był jeden wielki pożar. Nagle się okazało, że osoby poszkodowane dostają tylko chwilowe wsparcie w takiej sytuacji kryzysowej.

I zrodził się ten pomysł, który dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu udało nam się stworzyć. W ośmiu powiatach osiem takich miejsc, żeby nasi mieszkańcy mieli dostęp absolutnie bezpłatny, bez kolejki, bo dobrze znamy rzeczywistość - żeby się umówić do psychologa, do psychiatry dziecięcego, to są długie miesiące czekania, a wizyty prywatne również kosztują bardzo dużo. Dlatego bardzo nam zależało docelowo, żeby w każdym powiecie naszego województwa Regionalne Centrum Kryzysowe było dla każdego mieszkańca i nie ma tu żadnej rejonizacji. Jeżeli ktoś ze Szczecina przyjedzie do powiatu myśliborskiego czy powiatu kołobrzeskiego, może skorzystać. To jest ogólnie dostępne miejsce - wyjaśniła Anna Bańkowska.

Regionalne Centrum Kryzysowe otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00. Zespół specjalistów pracuje na miejscu w siedzibie, osoby zainteresowane mogą tam przyjść "z ulicy", ale można także wcześniej zadzwonić i umówić się na rozmowę. Wejście do lokalu znajduje się od ulicy Żupańskiego. ©℗

Tekst, fot i film: Agata Jankowska

