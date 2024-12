To oni są przyszłością Szczecina. Akademickie Nagrody Prezydenta Miasta przyznane

Uroczysta Gala w willi Lentza w Szczecinie. Fot. UM Szczecin

70 tysięcy złotych trafiło w ręce autorów najlepszych prac naukowych. Podobnie jak w ub. roku w gronie laureatów najwięcej reprezentantów miał Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

Akademickie Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin promują innowacyjne i nowatorskie prace dyplomowe oraz rozprawy doktorskie związane ze Strategią Rozwoju Szczecina.

Do konkursu zostało zgłoszonych 68 prac, które zostały obronione na szczecińskich uczelniach w tym roku akademickim lub w roku poprzednim. Zostały one podzielone na następujące kategorie: nauki inżynieryjno-techniczne; nauki humanistyczne, społeczne i sztuka; nauki ścisłe, przyrodnicze i rolnicze; nauki medyczne i o zdrowiu.

- Szczecin może być z Was dumny - mówił do nagrodzonych Piotr Krzystek, prezydent Szczecina podczas gal, która odbyła się w Willi Lentza. - Mam nadzieję, że w przyszłości ten potencjał przełoży się na rozwój naszego miasta.

Nagrody główne otrzymali: Jakub Łukasik (ZUT) - Budynek reaktywacji społeczności studenckiej w Szczecinie na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Warszawy i Ku Słońcu, Bartosz Muczyński (PM) - Wykorzystanie metody okulograficznej w budowie stochastycznego modelu procesu pozyskania i analizy informacji nawigacyjnych przez nawigatora, Radosław Birger (PUM) - Ocena przeciwnowotworowej aktywności pochodnych pirydyno- 2 (1H)- tionu wobec komórek czerniaka linii A375, Agnieszka Sienkiewicz (ZUT) - Preparatyka i charakterystyka fotokatalizatorów na bazie tlenku tytanu (IV) modyfikowanego aminosilanami do usuwania zanieczyszczeń organicznych z wody, Jacek Czudak (ZUT) - Oceanarium w Szczecinie przy ul. Tadeusza Wendy

Wyróżnienia odebrali: Filip Przerwa (PUM) - Analiza wpływu wybranych polimorfizmów genu OPG w patogenezie osteoporozy postmenopauzalnej, Paweł Misiaszek (ZUT) - Rewitalizacja dworu Heuershof przy ul. Łącznej w Szczecinie z przeznaczeniem na dom kultury”, Karol Miądlicki (ZUT) - Wielosensorowy system lokalizacji operatora oraz rozpoznawania jego gestów w zastosowaniu do sterowania żurawiem przeładunkowym, Magdalena Charęza (ZUT) - Wpływ immobilizacji enzymów mających zdolność do degradacji biofilmów na ich aktywność katalityczną z wykorzystaniem celulozy bakteryjnej jako nośnika, Izabela Irska (ZUT) – Otrzymywanie i właściwości fizyczne nowych alifatyczno- aromatycznych kopolimerów blokowych, Piotr Tousty (PUM) - Ocena kontroli ciśnienia tętniczego i wskaźników biochemicznych łożyskowej angiogenezy w ciążach zagrożonych wystąpieniem, Agnieszka Nowy (PM) - Model matematyczny strumieni ruchu statków na Morzu Bałtyckim na potrzeby systemu zarządzania ryzykiem nawigacyjnym, Marek Szlachta (ZUT) - Centrum kultury lotnictwa przy ul. Przestrzennej w Szczecinie, Julia Rapacz (AS) - Szczecinianin- transformacja składu pociągu dla relacji Świnoujście-Przemyśl, Mateusz Nisiewicz (ZUT) - Sztuka Brzegu. Rozbudowa Akademii Sztuki przy ul. Krzysztofa Kolumba 61 w Szczecinie jako element rewitalizacji.

Celem konkursu jest wykorzystanie potencjału młodych i kreatywnych autorów prac w procesie kształtowania polityki rozwoju Szczecina oraz kreowanie pozytywnego wizerunku działań na rzecz ożywienia regionu.

(K)