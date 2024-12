Szkolny Pulitzer 2024. Do zobaczenia za rok!

„Zbliżeniom” z VI LO przypadła nagroda w kategorii szkół ponadpodstawowych. Wręczył ją Roman Ciepliński, redaktor naczelny „Kuriera Szczecińskieg"

Już ponad 20 lat „Kurier Szczeciński” organizuje konkurs dla zachodniopomorskich redakcji gazetek, ukazujących się zarówno w szkołach podstawowych, jak i w liceach i technikach. 21 grudnia rozstrzygnęliśmy kolejną edycję „Szkolnego Pulitzera”, a w Fabryce Wody na uroczystej gali zjawili się nie tylko uczniowie ze Szczecina, ale także z Krzęcina i Kalisza Pomorskiego. Jury przyznało dwie nagrody główne i dwa wyróżnienia.

Konkursowe zmagania organizujemy od 2002 roku. W tegorocznej edycji do finału trafiło piętnaście gazetek z całego Zachodniopomorskiego, choć tym razem przeważały pisma ze stolicy regionu. Z niektórymi tytułami znamy się od początku konkursu, dla niektórych nowych gazetek – co przyznają otwarcie ich twórcy – inspiracją do wydawniczej pracy stało się właśnie zaproszenie do tegorocznego „Szkolnego Pulitzera”. Tym razem zgłosiły się aż cztery całkiem nowe redakcje.

– Wszystkim finalistom i uczestnikom konkursu gratulujemy – to ważne, że dbacie o piękno słowa pisanego, o warsztat dziennikarski i prawdę, a także o ciekawe ujęcie tematów dla Was ważnych. Gratulujemy organizatorom konkursu, ta wieloletnia już inicjatywa jest cennym działaniem edukacyjnym – zauważył wicekurator Andrzej Kobylec z Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty.

Nagroda główna w kategorii szkół podstawowych przypadła „35 Posterunkowi” – gazetce wydawanej w Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie.

– Nie spodziewaliśmy się takiego wyróżnienia, jesteśmy zaskoczeni, ale bardzo mocno zmotywowani do dalszej pracy dziennikarskiej – mówiła Aneta Szmudzińska, polonistka i opiekunka zespołu młodych żurnalistów odbierających nagrodę z rąk wicekuratora Andrzeja Kobylca.

W kategorii szkół ponadpodstawowych zwycięską okazała się gazetka „Zbliżenia”, redagowana przez uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie, gdzie młode dziennikarskie talenty szlifuje Beata Przybylska-Jankowska. Nagrodzony zespół tworzą: Julia Goździk, Ewelina Kawalec, Tatiana Skawińska, Martyna Szeląg i Paweł Szczerbinski.

– Werdykt jury i nasza nagroda jest pięknym uhonorowaniem szkolnej tradycji, gdyż gazetka „Zbliżenia” ukazuje się od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku – mówili młodzi dziennikarze z „Szóstki”. – Szczególnie dużo pracy włożyliśmy w jubileuszowe wydanie, które ukazało się z okazji 75-lecia naszego liceum.

W konkursie przyznaliśmy także dwa wyróżnienia. Jedno z nich powędrowało do redaktorów „Przeciągu”, gazetki tworzonej przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego. Ze względu na odległość młodzież nie przybyła na galę, ale cóż dziś znaczą kilometry, skoro jest internet – pomogła zatem technologia.

– To ogromny sukces, z którego jesteśmy bardzo dumni. Nie zamierzamy jednak na tym poprzestać – z jeszcze większą motywacją będziemy pracować nad kolejnymi wydaniami, by w przyszłym roku może nawet sięgnąć po pierwsze miejsce – mówili młodzi twórcy ze Sławna z telebimu w Fabryce Wody, a ich opiekun Jarosław Strześniewski stwierdził, że powstanie gazetki i praca z młodzieżą dały mu więcej energii i entuzjazmu w ponad trzydziestoletniej pracy nauczycielskiej niż spotkania z siedemnastoma ministrami i jedną ministrą!

– Materiału mamy nazbieranego na następne pół roku – tak o swojej pracy redakcyjnej mówili uczniowie z gazetki „Echo Technika”, której pierwszy numer ukazał się w listopadzie tego roku i od razu podbił serca czytelników oraz jury konkursu, które przyznało mu wyróżnienie. – Udział w konkursie był wspaniałym doświadczeniem – tłumaczyli młodzi redaktorzy z Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych ze Szczecina.

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy z wielkim zainteresowaniem obejrzeli ścieżkę edukacyjną w Edukatorium Fabryki Wody. Dwugodzinne zwiedzanie, zabawy, wymiana doświadczeń oraz wspólna fotografia pod kopułą imitującą kroplę wody na pewno znajdzie się w relacjach z tego wydarzenia na lamach gazetek uczestniczących w tegorocznej edycji „Szkolnego Pulitzera”. Liczymy, że nie zapomnicie wysłać numerów waszych pism do naszej redakcji i w przyszłym roku również wystartujecie w konkursie. Do zobaczenia zatem na gali za rok! ©℗

(kel)